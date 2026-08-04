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सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल बोले, डबल इंजन की सरकार को न युवा माफ करेंगे और न प्रभु श्रीराम

फिरोजाबाद: समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल सोमवार को फिरोजाबाद पहुंचे. यहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान प्रदेश और देश की राजनीति से जुड़े कई अहम मुद्दों पर अपनी पार्टी का पक्ष रखा. इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार, भाजपा और उसके सहयोगी दलों पर जमकर निशाना साधा.



उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार को न तो नौजवान माफ करेंगे और न ही भगवान राम.क्योंकि इन्होंने सभी के साथ छल किया है. पेपर लीक कराकर यह सरकार युवाओं को नौकरी नहीं देना चाहती है तो वहीं चंदा चोरी कर भगवान राम के साथ भी छल किया है.



सबसे पहले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष एवं प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर द्वारा सपा प्रमुख अखिलेश यादव को कव्वाली सीखने की सलाह दिए जाने संबंधी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए श्यामलाल पाल ने कहा कि ओमप्रकाश राजभर अब राजनीतिक व्यक्ति की तरह व्यवहार नहीं कर रहे हैं.



उन्होंने कहा कि उन्हें अपने समाज के विकास की चिंता करनी चाहिए, लेकिन जिस सरकार में वे कैबिनेट मंत्री हैं, उसी सरकार में उनका समाज आज भी उपेक्षा का शिकार है. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में संविधान की मूल भावना खतरे में है और पंचायत विभाग का जिम्मा संभालने के बावजूद राजभर पंचायत चुनाव तक नहीं करा पा रहे हैं.



उन्होंने कहा कि यदि वे अपनी जिम्मेदारियां निभाने में असफल हैं तो उन्हें नैतिकता के आधार पर कैबिनेट से इस्तीफा दे देना चाहिए. बिहार के सांसद पप्पू यादव पर हुए हमले के मामले में सपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यह सामंतवादी मानसिकता का परिणाम है. उन्होंने आरोप लगाया कि पहले भी पीडीए (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) से जुड़े नेताओं और महापुरुषों का अपमान किया जाता रहा है और आज भी वही प्रवृत्ति जारी है.





उन्होंने कहा कि नेताओं को गालियां देना, महापुरुषों की प्रतिमाएं तोड़ना और उनका अपमान करना भाजपा की राजनीति का हिस्सा बन गया है. उन्होंने राजमाता अहिल्याबाई होल्कर की प्रतिमा तोड़े जाने की घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि यह केवल एक महापुरुष का नहीं बल्कि सनातन धर्म का भी अपमान है.





आगामी विधानसभा सत्र को लेकर श्यामलाल पाल ने कहा कि समाजवादी पार्टी सदन में किसानों की समस्याएं, नीट परीक्षा से जुड़े मुद्दे, युवाओं के रोजगार और भगवान श्रीराम के चढ़ावे की कथित चोरी जैसे विषयों को मजबूती से उठाएगी.उन्होंने कहा कि विपक्ष जनता से जुड़े हर मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगेगा.





एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ मंच साझा करने और बराबर बैठने को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है. वहीं, ओवैसी द्वारा मुस्लिम जनसंख्या को लेकर दिए गए बयान पर उन्होंने कहा कि ऐसे विषयों का फैसला जनता की अदालत में होता है और जनता ही उचित निर्णय करेगी.





पूर्व अंतरराष्ट्रीय बॉक्सर विजेन्द्र सिंह द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कॉमनवेल्थ खेलों में भारतीय खिलाड़ियों को शुभकामनाएं न देने संबंधी टिप्पणी पर भी श्यामलाल पाल ने प्रतिक्रिया दी.उन्होंने कहा कि जो भी खिलाड़ी देश का नाम रोशन करता है, उसका सम्मान होना चाहिए. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हमेशा खिलाड़ियों को सम्मान देने और उन्हें आगे बढ़ाने का कार्य किया है.





फिरोजाबाद में आयोजितवार्ता के दौरान सपा प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए विपक्ष की भूमिका को मजबूत ढंग से निभाने का दावा किया और कहा कि समाजवादी पार्टी जनता से जुड़े हर मुद्दे को सड़क से लेकर सदन तक उठाती रहेगी.

