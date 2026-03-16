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फिरोजाबाद में सो रहे दुकानदार की हत्या, सिर पर भारी चीज से हमला

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फॉरेंसिक साक्ष्य इकट्ठे किए, तीन टीमें कर रहीं हत्यारों की तलाश.

firozabad shopkeeper murdered attacked on head with heavy object.
फिरोजाबाद में सो रहे दुकानदार की हत्या. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 16, 2026 at 11:33 AM IST

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फिरोजाबाद: जिले में दुकान में सो रहे दुकानदार की हत्या का मामला सामने आया है. हत्यारों ने दुकानदार के सिर पर किसी भारी वस्तु से प्रहार किया जिससे उसकी मौत हो गई. हत्या के पीछे कोई वजह सामने नहीं आई है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फॉरेंसिक साक्ष्य इकट्ठे किए है. घटना के खुलासे के लिए तीन टीमों का गठन किया गया है. इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है.


पुलिस के अनुसार यह मामला जनपद के टूण्डला इलाके का है. गांव उलाऊ खेड़ा में तेजपाल रहता था. उसने कुछ दिन पहले खानपान की एक दुकान जरौली कट पर खोली थी. तेजपाल रोजाना की तरह रविवार की रात दुकान में ही सो रहे थे. सोमवार सुबह साढ़े पांच बजे जब तेजपाल का बेटा दुकान पर आया तो वहां का नजारा देखकर उसके मुंह से चीख निकल पड़ी. उसने देख तेजपाल जमीन पर मृत हालत में थे.


बेटे के मुताबिक पिता के सिर पर किसी धारदार हथियार से प्रहार किया गया था जिससे उनकी मौत हो गयी. बेटे की चीख सुनकर आसपास के दुकानदारों की भीड़ इकट्ठी हो गयी. मामले की जानकारी पुलिस को दी गयी. पुलिस ने मौके का मुआयना किया साथ ही फोरेंसिक टीम बुलाकर साक्ष्य भी इकट्ठे किए.

पुलिस ने बेटे और आसपास के दुकानदारों से भी बातचीत की.जानकारी में आया कि तेजपाल ने कुछ ही दिनों पहले ही यहां दुकान खोली थी और रोज की तरह वह यहां दुकान में ही रात में सोते थे हालांकि हत्या के पीछे क्या वजह रही इस बात की अभी तक जानकारी नहीं मिली है.


इस बारे में अपर पुलिस अधीक्षक शहर रविशंकर प्रसाद ने बताया कि घटना के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. मौके से फोरेंसिक साक्ष्य इकट्ठे किए गए है. परिजनों की तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है.

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