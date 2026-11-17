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फिरोजाबाद में सड़क हादसा, पूर्व प्रधान और पत्नी समेत तीन की मौत

मैनपुरी से लौट रहे पूर्व प्रधान की बाइक को ट्रक ने रौंदा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

फिरोजाबाद: उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में मंगलवार शाम एक सड़क हादसा हो गया. शिकोहाबाद थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार पूर्व प्रधान और उनकी पत्नी को टक्कर मार दी. हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई.

इसी दौरान घटनास्थल पर जुटी भीड़ को देखकर एक अन्य बाइक सवार ने भी नियंत्रण खो दिया और उसकी बाइक डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें एक छात्र की जान चली गई.