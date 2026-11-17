फिरोजाबाद में सड़क हादसा, पूर्व प्रधान और पत्नी समेत तीन की मौत
फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में मंगलवार शाम राष्ट्रीय राजमार्ग पर अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार पूर्व प्रधान और उनकी पत्नी को टक्कर मार दी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 9:34 PM IST
फिरोजाबाद: उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में मंगलवार शाम एक सड़क हादसा हो गया. शिकोहाबाद थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार पूर्व प्रधान और उनकी पत्नी को टक्कर मार दी. हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई.
इसी दौरान घटनास्थल पर जुटी भीड़ को देखकर एक अन्य बाइक सवार ने भी नियंत्रण खो दिया और उसकी बाइक डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें एक छात्र की जान चली गई.
ट्रक की टक्कर से बाइक सवार दंपती की मौत: यह हादसा शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के शहजलपुर गांव के पास हुआ. मृतकों की पहचान मक्खनपुर थाना क्षेत्र के खेतरा किशनपुर निवासी रामवीर और उनकी पत्नी शांति देवी के रूप में हुई है. रामवीर पूर्व प्रधान थे और अपनी पत्नी के साथ मैनपुरी जिले में एक रिश्तेदार के यहां से लौट रहे थे. इसी दौरान शहजलपुर के पास एक अनियंत्रित ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे दोनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए.
अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित किया: हादसे के बाद स्थानीय लोगों और राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी. जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल रामवीर तथा शांति देवी को शिकोहाबाद के अस्पताल ले गई. हालांकि, वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया. इस हादसे के बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई.
हादसे के बाद भीड़ देखकर बाइक डिवाइडर से टकराई, छात्र की मौत: इसी दौरान दुर्घटनास्थल पर जुटी भीड़ को देखकर एक अन्य बाइक पर सवार दो छात्र घबरा गए. उनकी बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई. इस हादसे में शिवांजल नाम के छात्र की मौत हो गई, जबकि उसका साथी अनुराग भी बाइक पर मौजूद था. शिवांजल शिकोहाबाद की आवास विकास कॉलोनी का निवासी था और अनुराग के साथ कोचिंग पढ़ने जा रहा था.
तीन मौतों से परिवारों में मचा कोहराम: घटना की जानकारी मिलने पर तीनों मृतकों के परिजन अस्पताल पहुंच गए. अपनों को खोने के बाद परिवारों का रो-रोकर बुरा हाल है. पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. शिकोहाबाद कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अनुज कुमार ने बताया कि हादसे में दंपती समेत तीन लोगों की मौत हुई है. पुलिस के मुताबिक, शवों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. मामले में एफआईआर दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
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