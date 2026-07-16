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फिरोजाबाद फैजान हत्याकांड: 12 साल बाद आया कोर्ट का फैसला, 4 शूटर्स को आजीवन कारावास की सज़ा

फिरोजाबाद: उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जनपद में 12 साल पहले हुई एक युवक की हत्या के मामले में जिला अदालत ने चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने सभी दोषियों पर 44-44 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. गुरुवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. बब्बू सारंग की अदालत ने इस मामले में अपना अंतिम फैसला सुनाया. अदालत ने जिन दोषियों को सजा सुनाई है उनमें वसउद्दीन उर्फ वसुदिया, सामुद्दीन उर्फ समुआ, अतीक और शानु शामिल हैं.

जुर्माना न देने पर अतिरिक्त सजा: इन चारों को हत्या का दोषी करार देते हुए कोर्ट ने आजीवन कारावास तथा प्रत्येक पर 44-44 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि जुर्माना अदा न करने पर प्रत्येक दोषी को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव उपाध्याय के अनुसार यह पूरी वारदात 30 जुलाई 2014 को घटित हुई थी. उस दिन थाना शिकोहाबाद क्षेत्र के ग्रीन पार्क, एटा रोड के पास आरोपियों ने फैजान पुत्र कमालुद्दीन कादिर को घेर लिया था.

उपचार के दौरान हुई थी मौत: आरोपियों ने फैजान पर जान से मारने की नियत से अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी, जिससे वह लहूलुहान होकर गिर पड़ा था. गंभीर रूप से घायल फैजान को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी दर्दनाक मौत हो गई थी. इस हत्याकांड के बाद मृतक के दादा हाजी जमालुद्दीन की तहरीर पर थाना शिकोहाबाद में हत्या समेत विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था. मामले की प्रारंभिक और विस्तृत विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक रनवीर सिंह द्वारा की गई थी.

2016 में दाखिल हुई थी चार्जशीट: विवेचना के दौरान पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए और अन्य पुख्ता वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए. इन सभी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने वर्ष 2016 में आरोप पत्र (चार्जशीट) माननीय न्यायालय में दाखिल कर दिया था. इस चर्चित हत्याकांड के मामले की अंतिम सुनवाई जिला जज डॉ. बब्बू सारंग की अदालत में पूरी हुई. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से कई चश्मदीद गवाह और अहम दस्तावेज कोर्ट के समक्ष मजबूती से पेश किए गए.