फिरोजाबाद डाकघर में एक करोड़ 11 लाख का घोटाला, मास्टरमाइंड उप डाकपाल गिरफ्तार

फिरोजाबाद में कस्बा पाढ़म के तत्कालीन उप डाकपाल अवधेश सिंह ने हेराफेरी. शिकोहाबाद के डाक निरीक्षक ने एफआईआर दर्ज कराई है.

पुलिस की गिरफ्त में घोटाले का मास्टरमाइंड उप डाकपाल.
पुलिस की गिरफ्त में घोटाले का मास्टरमाइंड उप डाकपाल. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 19, 2026 at 8:34 AM IST

फिरोजाबाद : पाढ़म कस्बा स्थित एक डाकघर में एक करोड़ 11 लाख 85 हजार के घोटाले की सनसनीखेज वारदात सामने आई है. घटना में संलिप्त उप डाकपाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. घोटाले के बाबत बीती 17 जनवरी को डाक निरीक्षक की तरफ से जसराना कोतवाली में केस दर्ज कराया गया था. जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की है.

जसराना इंस्पेक्टर राजेश पांडेय के मुताबिक बीती 17 जनवरी को शिकोहाबाद के डाक निरीक्षक की तरफ से जसराना कोतवाली में तहरीर दी गई थी. तहरीर के अनुसार कस्बा पाढ़म के तत्कालीन उप डाकपाल अवधेश सिंह पुत्र सूबेदार सिंह निवासी मोहल्ला वंशी गौरी थाना कोतवाली मैनपुरी ने लोगों का जमा धन हड़प लिया है. आरोपी है कि पद पर रहने के दौरान आरोपी अवधेश सिंह ने एक करोड़ 11 लाख 85 हजार रुपये का गबन कर लिया.

जसराना इंस्पेक्टर राजेश पांडेय ने बताया कि आरोपी ने विभिन्न योजनाओं में लोगों का जमा धन सरकारी एकाउंट में जमा न करके उसका गबन कर लिया. डाक निरीक्षक की शिकायत के बाद आरापी के खिलाफ जसराना कोतवाली में केस दर्ज किया गया था. इस मामले में उप डाकपाल फिलहाल सस्पेंड चल रहा है. आरोपी को पाढ़म बस अड्डे से गिरफ्तार कर उसे न्यायालय में पेश किया गया. जहां से उसे जेल भेज दिया गया है.

