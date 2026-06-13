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फिरोजाबाद सड़क हादसा: शिकोहाबाद से लौट रहे दो सगे भाइयों की वाहन की टक्कर से मौत

फिरोजाबाद: उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जनपद में शनिवार को हुए एक बेहद दर्दनाक और भीषण सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार दो सगे भाइयों की मौके पर ही मौत हो गयी. ये दोनों भाई शिकोहाबाद स्थित अपनी एक नजदीकी रिश्तेदारी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने गए थे, जहां से शनिवार को वापस अपने घर लौट रहे थे. वापसी के दौरान रास्ते में किसी तेज रफ्तार अज्ञात अज्ञात वाहन ने इनकी बाइक को सामने से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों भाई हवा में उछलकर सड़क पर दूर जा गिरे. अज्ञात वाहन की टक्कर इतनी भयानक थी कि दोनों युवकों ने गंभीर चोटों के कारण मौके पर ही तड़प-तड़प कर दम तोड़ दिया.

जसराना के पाढम नवादा के पास हुआ हादसा: जसराना थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया है. स्थानीय पुलिस द्वारा एक्सीडेंट करके मौके से फरार होने वाले अज्ञात वाहन और उसके चालक की सरगर्मी से तलाश की जा रही है. पुलिस जांच में दोनों की पहचान 35 वर्षीय बंटी और उनके छोटे भाई 26 वर्षीय ब्रजेश के रूप में हुयी है. दोनों भाई जसराना थाना क्षेत्र के ही अंतर्गत आने वाले ग्राम खडीत मिलाबली के मूल निवासी रहने वाले थे. यह दर्दनाक और ह्रदयविदारक सड़क दुर्घटना जसराना थाना क्षेत्र में ही पाढम नवादा गांव के नजदीक मुख्य मार्ग पर हुयी.

जेब में मिले दस्तावेजों से हुई शिनाख्त: भाई प्रवेश कुमार ने बताया कि ये दोनों भाई शिकोहाबाद में एक रिश्तेदारी में गए थे और शनिवार को घर वापस लौट रहे थे. रास्ते में विपरीत दिशा से आ रहे एक अनियंत्रित अज्ञात वाहन ने इनकी बाइक को रौंद दिया, जिससे दोनों लहूलुहान होकर मौके पर गिर पड़े. अचानक हुए इस भयानक हादसे को देखकर घटना स्थल पर राहगीरों और स्थानीय लोगों की भारी भीड़ इकट्ठी हो गयी. सजग राहगीरों की तरफ से इस वीभत्स घटना की प्रारंभिक जानकारी स्थानीय पुलिस को फोन के माध्यम से दी गयी.