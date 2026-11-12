फिरोजाबाद में सड़क हादसा: टूंडला-एटा रोड पर अनियंत्रित होकर पलटी सवारियों से भरी निजी बस, 12 यात्री घायल
टूंडला-एटा रोड पर बस पलटने से 12 यात्री घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 10:03 PM IST
फिरोजाबाद: उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जनपद में गुरुवार देर शाम सड़क हादसा हो गया. यहां के थाना पचोखरा क्षेत्र में टूंडला-एटा रोड पर सवारियों से खचाखच भरी एक प्राइवेट बस अचानक अनियंत्रित होकर बीच सड़क पर पलट गई.
इस हादसे में बस के भीतर सवार 12 यात्री घायल हो गए. बस पलटते ही मौके पर भारी अफरा-तफरी और चीख-पुकार मच गई, जिससे आसपास के इलाके में हड़कंप फैल गया.
कड़ी मशक्कत से बचाई यात्रियों की जान: मिली जानकारी के अनुसार यह डग्गामार बस एटा से सवारियां लेकर टूंडला की ओर तेजी से आ रही थी. पचोखरा थाना क्षेत्र में पहुंचते ही अचानक चालक के संतुलन बिगड़ने से बस लहराते हुए सड़क पर पलट गई और कई यात्री अंदर ही फंस गए. हादसे के बाद मची चीख-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर दौड़े और पुलिस को सूचना दी. बस के अंदर फंसे घायल यात्रियों को स्थानीय लोगों और पुलिस की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाला.
घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल और सीओ ने लिया जायजा: घटना की जानकारी मिलते ही थाना पचोखरा पुलिस भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंची और तुरंत राहत व बचाव कार्य शुरू कराया. कई एंबुलेंस के जरिए सभी घायलों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र और सात गंभीर रूप से घायल यात्रियों को जिला अस्पताल भिजवाया गया. इसी बीच घटना की सूचना पाकर सीओ टूंडला भी घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे मामले का बारीकी से निरीक्षण किया. हालांकि इस दुर्घटना के तुरंत बाद बस का चालक और परिचालक अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए.
पुलिस ने बस को कब्जे में लेकर सुचारू कराया यातायात: थानाध्यक्ष पचोखरा सुरेन्द्र भाटी ने बताया कि एटा-टूंडला मार्ग पर निजी बस पलटने से घायल हुए सभी लोगों को समय पर अस्पताल पहुंचा दिया गया है. राहत की बात यह है कि डॉक्टरों के मुताबिक सभी घायलों की हालत फिलहाल खतरे से पूरी तरह बाहर है. पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त बस को अपने कब्जे में लेकर क्रेन की मदद से सड़क से हटवाया और बाधित हुए यातायात को फिर से सुचारू करा दिया है. इसके साथ ही पुलिस टीम ने फरार हुए लापरवाह चालक और परिचालक की तलाश भी तेज कर दी है.
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