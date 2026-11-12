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फिरोजाबाद में सड़क हादसा: टूंडला-एटा रोड पर अनियंत्रित होकर पलटी सवारियों से भरी निजी बस, 12 यात्री घायल

टूंडला-एटा मार्ग पर पलटी यात्रियों से भरी डग्गामार बस. ( Photo Credit: ETV Bharat )

फिरोजाबाद: उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जनपद में गुरुवार देर शाम सड़क हादसा हो गया. यहां के थाना पचोखरा क्षेत्र में टूंडला-एटा रोड पर सवारियों से खचाखच भरी एक प्राइवेट बस अचानक अनियंत्रित होकर बीच सड़क पर पलट गई.

इस हादसे में बस के भीतर सवार 12 यात्री घायल हो गए. बस पलटते ही मौके पर भारी अफरा-तफरी और चीख-पुकार मच गई, जिससे आसपास के इलाके में हड़कंप फैल गया.

जानकारी देते पुलिस अधिकारी. (Video Credit: ETV Bharat) कड़ी मशक्कत से बचाई यात्रियों की जान: मिली जानकारी के अनुसार यह डग्गामार बस एटा से सवारियां लेकर टूंडला की ओर तेजी से आ रही थी. पचोखरा थाना क्षेत्र में पहुंचते ही अचानक चालक के संतुलन बिगड़ने से बस लहराते हुए सड़क पर पलट गई और कई यात्री अंदर ही फंस गए. हादसे के बाद मची चीख-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर दौड़े और पुलिस को सूचना दी. बस के अंदर फंसे घायल यात्रियों को स्थानीय लोगों और पुलिस की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाला.