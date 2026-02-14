ETV Bharat / state

फिरोजाबाद में सड़क हादसा; कार डिवाइडर से टकराई, पति-पत्नी और बेटे की मौत

कार से मैनपुरी जा रहा था परिवार: सिरसागंज पुलिस उपाधीक्षक अनिवेश कुमार ने कहा कि यह हादसा फिरोजाबाद जनपद के अरांव थाना क्षेत्र में थाने के पास हुआ. शिकोहाबाद की तरफ से मैनपुरी की तरफ जा रही एक तेज रफ्तार गाड़ी आई 20 टायर फटने के कारण अनियंत्रित हो गयी.

फिरोजाबाद: यूपी के फिरोजाबाद जिले में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गयी. इसके बाद दूसरी दिशा में जाकर पलट गई. इस हादसे में पति-पत्नी और उनके बेटे की मौत हो गयी. सिरसागंज पुलिस उपाधीक्षक अनिवेश कुमार ने कहा कि शख्स परिवार के साथ फिरोजाबाद जिले में अपनी ससुराल गया था. परिवार वापस अपने घर मैनपुरी जा रहा था. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.

कार डिवाइडर से टकराने के बाद सड़क की दूसरी साइड में पलट गयी. यह दुर्घटना शनिवार दोपहर 12.30 बजे हुई.

कार का टायर फटने के कारण हुआ हादसा: गाड़ी पलटने की जानकारी पुलिस को दी गयी. मौके पर अरांव थाने की पुलिस पहुंची और गाड़ी में फंसे लोगों को बाहर निकाला. इस हादसे में रचना और उसके दो साल के मासूम बेटे आर्यन की मौके पर ही मौत हो गयी. दुर्घटना में घायल वरुण ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. उसकी 14 साल की एक लड़की घायल है. वरुण की फिरोजाबाद जिले के नगला राधे में ससुराल है.

बेटी का इलाज हो रहा है: वरुण ससुराल से गाड़ी संख्या UP 83 BL 6279 से वापस मैनपुरी अपने घर जा रह थे. वह के थाना एलाऊ क्षेत्र के बघेरूआ गांव में रहने वाला है. मैनपुरी जिले के बघेरूआ गांव के ही रहने वाले है. सिरसागंज पुलिस उपाधीक्षक अनिवेश कुमार ने कहा कि जानकारी मिलने पर थाने की पुलिस मौके पर गयी थी. पति-पत्नी और बेटे की मौत हो गयी. बेटी घायल है. उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. गाड़ी में कुल चार लोग सवार थे.

यह भी पढ़ें- अविमुक्तेश्वरानंद बोले, "अहंकार में दुस्साहस कर रहे योगी आदित्यनाथ"