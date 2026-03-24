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17 साल से फरार 25 हजार का इनामी डकैत गिरफ्तार, फरीदाबाद में नाम बदलकर रह रहा था

एएसपी देहात अनुज चौधरी ने बताया, मुन्ना (राजू) 17 साल से हरियाणा में रह रहा था. वर्ष 2009 में डकैती की वारदात अंजाम दी थी.

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मुन्ना (राजू) 17 साल से हरियाणा में रह रहा था. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 24, 2026 at 10:46 PM IST

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फिरोजाबाद: फिरोजाबाद जिले की शिकोहाबाद थाना पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम ने एक संयुक्त ऑपरेशन में 17 साल से फरार चल रहे 25 हजार रुपये के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है. पकड़े गए आरोपी की पहचान मुन्ना उर्फ राजू के रूप में हुई है, जो मूल रूप से इटावा के कोतवाली क्षेत्र का निवासी है. इस अपराधी पर वर्ष 2009 में दिनदहाड़े डकैती डालने का गंभीर आरोप था, जिसके बाद से वह पुलिस की पकड़ से बाहर चल रहा था. लंबे समय तक गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने अपनी पहचान बदलकर अन्य राज्यों में शरण ले रखी थी.

नाम बदलकर फरीदाबाद में रह रहा था: पुलिस मीडिया सेल के अनुसार, आरोपी मुन्ना लंबे समय से हरियाणा के फरीदाबाद में 'राजू' नाम से छिपकर रह रहा था. वहां उसने अपनी असल पहचान छिपाने के लिए बिजली मिस्त्री का काम शुरू कर दिया था ताकि किसी को उस पर शक न हो. 24 मार्च 2026 को जब वह अपने किसी परिचित से मिलने शिकोहाबाद क्षेत्र में आया, तब मुखबिर की सूचना पर पुलिस सक्रिय हो गई. पुराना इटावा रोड स्थित असुआ तिराहे के पास घेराबंदी कर पुलिस ने उसे सफलतापूर्वक दबोच लिया.

2009 की बड़ी डकैती का खुलासा: एएसपी देहात अनुज चौधरी ने बताया कि आरोपी ने 20 फरवरी 2009 को शिकोहाबाद के बड़ा बाजार स्थित भगवान दास के घर में घुसकर दुस्साहसिक वारदात को अंजाम दिया था. हथियारों के बल पर उसने सोने-चांदी के कीमती आभूषण और एक लाइसेंसी बंदूक लूट ली थी. इस सनसनीखेज डकैती के मामले में उसके 8 अन्य साथियों को पुलिस पहले ही सलाखों के पीछे भेज चुकी है. उन साथियों के पास से उस समय लूटी गई नकदी और हथियार भी बरामद कर लिए गए थे, लेकिन मुन्ना लगातार फरार चल रहा था.

आरोपी मुन्ना जेल भेजा गया: गिरफ्तारी के बाद पुलिस अब आरोपी मुन्ना के खिलाफ आगे की वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित कर रही है. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, इतने वर्षों तक फरार रहने के कारण उस पर इनाम की राशि भी बढ़ा दी गई थी. इस सफल ऑपरेशन के लिए टीम को पुरस्कृत किया जाएगा. फिलहाल आरोपी को संबंधित धाराओं के तहत न्यायालय में पेश किया गया. वहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है.

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