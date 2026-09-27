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विश्व पर्यटन दिवस; यूपी सरकार की पहल से कांच नगरी को मिली नई पहचान, धार्मिक एवं पौराणिक स्थलों की तस्वीर भी बदली

वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2026-27 तक 34,642.29 लाख रुपये से जिले में विभिन्न पर्यटन परियोजनाओं पर कार्य किया गया.

कांच नगरी को मिली नई पहचान
कांच नगरी को मिली नई पहचान (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 27, 2026 at 9:19 AM IST

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फिरोजाबाद : उत्तर प्रदेश सरकार की पर्यटन विकास योजनाओं से कांच नगरी फिरोजाबाद में पर्यटन के नए आयाम जुड़ रहे हैं. जिले के धार्मिक एवं पौराणिक स्थलों के विकास के साथ ईको टूरिज्म, ग्रामीण पर्यटन, जैन तीर्थ, सांस्कृतिक केंद्र और पर्यटक सुविधाओं के विस्तार पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है. वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2026-27 तक पर्यटन विभाग की ओर से 34,642.29 लाख यानी 346.42 करोड़ रुपये की धनराशि से जिले में विभिन्न पर्यटन परियोजनाओं पर कार्य किया गया है.

जानकारी देते मुख्य विकास अधिकारी शत्रोहन वैश्य. (Video Credit : ETV Bharat)


सूचना विभाग की तरफ से साझा जानकारी के मुताबिक वर्ष 2020-21 में 2.82 करोड़ रुपये की धनराशि से यमुना किनारे स्थित प्राचीन शिव मंदिर, पाढ़म के पौराणिक स्थल, माता सियर देवी मंदिर, खप्पर वाले बाबा सेवा आश्रम, रूपाढी देवी मंदिर और मदुआ माता मंदिर के पर्यटन विकास कार्य कराए गए. इसके बाद वर्ष 2022-23 में 16.13 करोड़ रुपये से रपड़ी वन क्षेत्र के ईको टूरिज्म विकास, चन्द्रवाड़ जैन तीर्थ, वनखण्डी मंदिर, खप्पर बाबा आश्रम, राधा-कृष्ण मंदिर, अचलेश्वर महादेव मंदिर और अन्य धार्मिक स्थलों को विकसित किया गया.


धार्मिक विरासत के साथ ईको टूरिज्म को विस्तार : वित्तीय वर्ष 2023-24 में पर्यटन विकास के लिए 166.16 करोड़ रुपये की बड़ी धनराशि से जिले में व्यापक स्तर पर परियोजनाएं संचालित की गईं. चन्द्रवाड़ स्थित चिंतामणि नंदेश्वर मंदिर, श्री बालाजी महाराज मंदिर, मां सियर देवी मंदिर, गोपाल आश्रम और नीम करौली बाबा की जन्मभूमि नागऊ के पर्यटन विकास के साथ यमुना किनारे रूरिया में ईको पर्यटन विकास का कार्य किया गया.

बाबा नीब करोरी धाम.
बाबा नीब करोरी धाम. (Photo Credit : ETV Bharat)



इसी अवधि में कलेक्ट्रेट परिसर में पर्यटन सूचना केंद्र, ग्लास म्यूजियम, आर्य गुरुकुल महाविद्यालय सिरसागंज में सांस्कृतिक संकुल, पाढ़म में परीक्षित कुंड तथा विभिन्न धार्मिक स्थलों के विकास की परियोजनाएं भी शामिल रहीं. नगर क्षेत्र में स्ट्रीट लाइटिंग, तिरंगा एवं लाइटिंग, स्वागत द्वार और वॉक थ्रू ऑप्टिकल इल्यूजन जैसे कार्यों से पर्यटन अनुभव को आधुनिक स्वरूप देने का प्रयास किया गया.

साथ ही जिले के विभिन्न विकासखंडों और ग्राम क्षेत्रों में बड़ी संख्या में मंदिरों, आश्रमों और धार्मिक स्थलों का पर्यटन विकास कराया गया. इससे जिले की स्थानीय धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत को पर्यटन मानचित्र से जोड़ने का प्रयास हुआ है.

बाबा नीब करोरी धाम.
बाबा नीब करोरी धाम. (Photo Credit : ETV Bharat)


ग्रामीण पर्यटन और पर्यटक सुविधाओं पर बढ़ा फोकस : वित्तीय वर्ष 2024-25 में 34.74 करोड़ रुपये की धनराशि से वनखंडेश्वर महादेव मंदिर, हिम्मतपुर मईया, छादमी लाल जैन मंदिर, बजरंग आश्रम, ठाकुर जी महाराज मंदिर, राधा-कृष्ण मंदिर और मां कामाख्या मंदिर समेत विभिन्न स्थलों का पर्यटन विकास कराया गया.

साम्भौर बाबा मंदिर क्षेत्र में पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं के विकास के साथ सिरसागंज में वेद उपवन, नारखी में देवर्षि नारद मुनि मंदिर, हुसैनपुर में शिव वाटिका, भदान में महाकालेश्वर मंदिर और अन्य धार्मिक स्थलों के सौंदर्यीकरण एवं पर्यटन विकास कार्य भी कराए गए.

वर्ष 2025-26 में पर्यटन विकास के लिए 74.88 करोड़ रुपये की धनराशि से परियोजनाओं को और विस्तार दिया गया. रपड़ी ईको टूरिज्म क्षेत्र में प्रकाश व्यवस्था, सुलभ प्रसाधन, पेयजल, यात्री बेंच, क्यूआर कोड आधारित साइनेज और लैंडस्केपिंग जैसी सुविधाओं के साथ ईको पार्क के दूसरे चरण का विकास किया जा रहा है.

बाबा नीब करोरी धाम.
बाबा नीब करोरी धाम. (Photo Credit : ETV Bharat)
साम्भौर बाबा धाम, करहरा के लिए भूमि क्रय, पार्किंग, पर्यटन सूचना केंद्र एवं अन्य सुविधाओं के विकास के साथ ग्रामीण पर्यटन के लिए करहरा और अकबरपुर में परियोजनाएं संचालित की गईं वहीं नीम करौली बाबा की जन्मस्थली पर पर्यटन सुविधाओं के दूसरे चरण का विकास, चन्द्रवाड़ जैन मंदिर के निकट पर्यटन अवस्थापना के लिए भूमि क्रय और विभिन्न धार्मिक स्थलों का विकास भी इस चरण में शामिल है.



2026-27 में 51.70 करोड़ से पर्यटन सुविधाओं का विस्तार

वित्तीय वर्ष 2026-27 में 51.70 करोड़ रुपये की धनराशि से पर्यटन विकास की नई परियोजनाएं शुरू की गई हैं. टूण्डला के विभिन्न मंदिरों, फरिहा के प्राचीन महादेव मंदिर, चन्द्रवाड़ के चिंतामणि नंदेश्वर महादेव मंदिर, शिकोहाबाद के महुआ वाली कालिका माता मंदिर और आर्य समाज मंदिर सहित कई स्थलों पर बहुउद्देशीय हॉल, प्रकाश व्यवस्था, सुलभ प्रसाधन, पेयजल, यात्री बेंच, लैंडस्केपिंग और क्यूआर कोड आधारित साइनेज जैसी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं.

सिरसागंज के आर्य संस्कृति संकुल में आंतरिक साज-सज्जा, लैंडस्केपिंग और साइनेज के कार्य के साथ विभिन्न गांवों के मंदिरों और आश्रमों में पर्यटक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं. मैनपुरी, इटावा, आगरा और एटा की सीमा पर पर्यटन सूचना केंद्र का निर्माण तथा बाबा नीम करौरी पर आधारित म्यूजियम के दूसरे चरण का कार्य भी नई परियोजनाओं में शामिल है.

फिरोजाबाद में पर्यटन विकास का यह विस्तार जिले की धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ने के साथ कांच नगरी की पहचान, जैन तीर्थ, नीम करौली बाबा की जन्मस्थली, ईको टूरिज्म और ग्रामीण पर्यटन को एक व्यापक पर्यटन परिदृश्य से जोड़ने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. इससे स्थानीय पर्यटन स्थलों को नई पहचान मिलने के साथ स्थानीय स्तर पर पर्यटन गतिविधियों और रोजगार के अवसरों को भी गति मिलने की संभावनाएं हैं.

मुख्य विकास अधिकारी शत्रोहन वैश्य का कहना है कि गांव अकबरपुर जो कि बाबा नीम करौरी की जन्मस्थली को पर्यटन विभाग द्वारा विकसित किया जा रहा है. यहां मल्टीपर्पज हॉल, पार्किंग, रास्ते का चौड़ीकरण समेत कई काम हो रहे हैं. जिससे लोग बाबा की जन्मभूमि से परिचित हो सकें. गांव का भी चौमुखी विकास कराया जा रहा है.

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