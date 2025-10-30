फिरोजाबाद में रेप पीड़िता को 60 दिन में मिला इंसाफ, दोषी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई

फिरोजाबाद में रेप पीड़िता को 60 दिन में मिला इंसाफ, दोषी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई
थाना प्रभारी रामगढ़ ने 31 दिनों में आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया था. साक्ष्यों के आधार पर सिर्फ 60 दिन में दोषी को सजा हुई.
फिरोजाबाद: यूपी के फिरोजाबाद जिले में कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वारदात के महज 60 दिन में ही पीड़ित को न्याय मिला है. कोर्ट ने दोषी पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.
केवल 60 दिनों में रेप के दोषी को सजा: फिरोजाबाद पुलिस के मीडिया सेल के अनुसार मिशन शक्ति अभियान एवं ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत जनपद फिरोजाबाद में त्वरित न्याय की एक मिसाल कायम हुई है. थाना रामगढ़ क्षेत्र के कोहिनूर रोड निवासी सुहेल उर्फ छोटू को नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने आजीवन कारावास एवं एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है.
नाबालिग से रेप 6 जुलाई 2025 को हुआ था : यह वारदात 06 जुलाई 2025 को हुई थी. आरोपी सुहेल उर्फ छोटू ने अपने पड़ोस में रहने वाली नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था. पीड़िता के पिता की तहरीर पर थाना रामगढ़ में मुकदमा दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत पंजीकृत किया गया था. वारदात के खुलासे के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने एसओजी/सर्विलांस टीम सहित दो पुलिस टीमों का गठन किया था.
आरोपी 7 जुलाई 2025 को गिरफ्तार किया गया था: थाना रामगढ़ पुलिस टीम ने 07 जुलाई 2025 को आरोपी सुहेल उर्फ छोटू को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया था. थाना प्रभारी रामगढ़ ने मात्र 31 दिनों में भौतिक साक्ष्य संकलन कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया.
प्रभावी पैरवी और ठोस साक्ष्यों के आधार पर पुलिस की मेहनत रंग लाई. सिर्फ 60 दिन में ही आरोपी को सजा दिलाई गई. इस केस में विशेष लोक अभियोजक के अलावा थाना प्रभारी रामगढ़, पुलिस मॉनिटरिंग सेल और पैरोकार की अहम भूमिका रही.
