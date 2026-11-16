आजम खां से ED की पूछताछ पर भड़के रामगोपाल यादव; कहा- "ईडी वही पूछती है जो आका कहते हैं", ओवैसी को बताया भाजपा का एजेंट
फिरोजाबाद में सपा सांसद रामगोपाल यादव ने भाजपा सरकार, ईडी की कार्रवाई, कानून व्यवस्था और असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 16, 2026 at 8:39 PM IST
फिरोजाबाद: जिले में झलकारी बाई महाकुंभ में शामिल होने पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा. मीडिया से बातचीत में उन्होंने ईडी की कार्रवाई, सपा नेता आजम खां से पूछताछ, प्रदेश की कानून व्यवस्था और अखिलेश यादव पर हो रही राजनीतिक बयानबाजी को लेकर अपनी बात रखी.
इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बयान और भाजपा के चिंतन शिविर पर भी प्रतिक्रिया दी. इस दौरान रामगोपाल यादव कई मुद्दों पर भाजपा और उसके नेताओं को घेरते नजर आए.
आजम खां से पूछताछ पर ईडी की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल: सपा नेता आजम खां से ईडी की पूछताछ को लेकर रामगोपाल यादव ने जांच एजेंसी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए. उनसे पूछा गया था कि ईडी ने चार दिन में आजम खां से करीब 80 बार पूछताछ की है, इस पर उन्होंने कहा कि ईडी वही पूछेगी, जो उसके आका कहेंगे. उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी अब स्वतंत्र संस्था नहीं रह गई है. उनके इस बयान को केंद्र सरकार और केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर सीधे हमले के तौर पर देखा जा रहा है.
ओवैसी को बताया भाजपा का एजेंट: एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के मूंछ वाले और दाढ़ी वाले के गठबंधन संबंधी बयान पर भी रामगोपाल यादव ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि यह जरूरी नहीं है कि वह ओवैसी की हर बात का जवाब दें और वह उनके बयान का संज्ञान भी नहीं ले रहे हैं. इसके बाद उन्होंने ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये भाजपा के एजेंट हैं. रामगोपाल यादव ने सवाल किया कि भाजपा से लड़ कौन रहा है, ओवैसी या समाजवादी पार्टी?
योगी सरकार के उत्सव वाले बयान पर पलटवार: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 2017 से पहले प्रदेश में उपद्रव और अब उत्सव का माहौल होने वाले बयान पर रामगोपाल यादव ने पलटवार किया. उन्होंने कहा कि प्रदेश में उत्सव का माहौल इसलिए है क्योंकि लगातार लोगों के पैरों में गोलियां मारी जा रही हैं और उनके घर गिराए जा रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि लोगों की संपत्तियां लूटी जा रही हैं और दबंग लोग दूसरों की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं. रामगोपाल यादव ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में पहले इस तरह की घटनाएं नहीं होती थीं.
यूपी की कानून व्यवस्था को बताया सबसे खराब: प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल पूछे जाने पर रामगोपाल यादव ने कहा कि पूरे देश में सबसे खराब कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की है. उन्होंने महिलाओं पर अत्याचार, हत्या, डकैती और दुष्कर्म जैसी घटनाओं का जिक्र किया. साथ ही राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़ों का हवाला देते हुए दावा किया कि अपराध के मामलों में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार इन आंकड़ों के बारे में नहीं बताएगी.
कांग्रेस के साथ गठबंधन पर अभी फैसला नहीं: कांग्रेस के साथ सीटों के बंटवारे और गठबंधन को लेकर पूछे गए सवाल पर रामगोपाल यादव ने स्थिति स्पष्ट की. उन्होंने कहा कि अभी इस संबंध में कोई फैसला नहीं हुआ है. उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर बातचीत चल रही होगी और पार्टी के अध्यक्ष स्तर पर चर्चा हो रही होगी. फिलहाल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर किसी अंतिम निर्णय की जानकारी नहीं है.
बृजलाल के बयान पर कसा तंज: भाजपा नेता और पूर्व डीजीपी बृजलाल के समाजवादी पार्टी के दलित सम्मेलन को झूठ बताए जाने के सवाल पर रामगोपाल यादव ने तंज कसा. उन्होंने कहा कि शायद बृजलाल को उम्मीद थी कि उन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. रामगोपाल यादव ने कहा कि सभी लोग उम्मीद कर रहे थे कि बृजलाल को राज्यसभा जरूर भेजा जाएगा. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जब तक वह समाजवादी पार्टी को गाली नहीं देंगे, तब तक उनके लिए कोई राजनीतिक जगह नहीं बनेगी.
भाजपा के चिंतन शिविर पर भी साधा निशाना: मथुरा में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में शुरू हुए चिंतन शिविर पर भी रामगोपाल यादव ने कटाक्ष किया. उन्होंने कहा कि चिंतन तो विद्वान लोग करते हैं. इसके साथ ही उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि इनका चिंतन कैसा होगा, यह आप सभी लोग जानते हैं. उनके इस बयान ने भाजपा के चिंतन शिविर को लेकर राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया.
अखिलेश यादव पर बयानबाजी को लेकर दिया जवाब: अयोध्या मामले को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर लगातार हो रही बयानबाजी और सनातन धर्म को नुकसान पहुंचाने के आरोपों पर भी रामगोपाल यादव ने जवाब दिया. उन्होंने कहा कि जब ये लोग सनातन का अर्थ ही नहीं जानते हैं तो उन्हें क्या समझाया जाए. इस तरह रामगोपाल यादव ने भाजपा नेताओं के आरोपों को खारिज करते हुए उन पर ही सवाल खड़े किए. फिरोजाबाद में उनके इस बयान को उत्तर प्रदेश की मौजूदा राजनीतिक बयानबाजी के बीच समाजवादी पार्टी के आक्रामक रुख के तौर पर देखा जा रहा है.
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