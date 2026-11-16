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आजम खां से ED की पूछताछ पर भड़के रामगोपाल यादव; कहा- "ईडी वही पूछती है जो आका कहते हैं", ओवैसी को बताया भाजपा का एजेंट

एनसीआरबी आंकड़ों का हवाला देकर यूपी को बताया अपराध में नंबर वन. ( Photo Credit: ETV Bharat )

फिरोजाबाद: जिले में झलकारी बाई महाकुंभ में शामिल होने पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा. मीडिया से बातचीत में उन्होंने ईडी की कार्रवाई, सपा नेता आजम खां से पूछताछ, प्रदेश की कानून व्यवस्था और अखिलेश यादव पर हो रही राजनीतिक बयानबाजी को लेकर अपनी बात रखी.

इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बयान और भाजपा के चिंतन शिविर पर भी प्रतिक्रिया दी. इस दौरान रामगोपाल यादव कई मुद्दों पर भाजपा और उसके नेताओं को घेरते नजर आए.

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव. (Video Credit: ETV Bharat) आजम खां से पूछताछ पर ईडी की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल: सपा नेता आजम खां से ईडी की पूछताछ को लेकर रामगोपाल यादव ने जांच एजेंसी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए. उनसे पूछा गया था कि ईडी ने चार दिन में आजम खां से करीब 80 बार पूछताछ की है, इस पर उन्होंने कहा कि ईडी वही पूछेगी, जो उसके आका कहेंगे. उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी अब स्वतंत्र संस्था नहीं रह गई है. उनके इस बयान को केंद्र सरकार और केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर सीधे हमले के तौर पर देखा जा रहा है. ओवैसी को बताया भाजपा का एजेंट: एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के मूंछ वाले और दाढ़ी वाले के गठबंधन संबंधी बयान पर भी रामगोपाल यादव ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि यह जरूरी नहीं है कि वह ओवैसी की हर बात का जवाब दें और वह उनके बयान का संज्ञान भी नहीं ले रहे हैं. इसके बाद उन्होंने ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये भाजपा के एजेंट हैं. रामगोपाल यादव ने सवाल किया कि भाजपा से लड़ कौन रहा है, ओवैसी या समाजवादी पार्टी? योगी सरकार के उत्सव वाले बयान पर पलटवार: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 2017 से पहले प्रदेश में उपद्रव और अब उत्सव का माहौल होने वाले बयान पर रामगोपाल यादव ने पलटवार किया. उन्होंने कहा कि प्रदेश में उत्सव का माहौल इसलिए है क्योंकि लगातार लोगों के पैरों में गोलियां मारी जा रही हैं और उनके घर गिराए जा रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि लोगों की संपत्तियां लूटी जा रही हैं और दबंग लोग दूसरों की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं. रामगोपाल यादव ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में पहले इस तरह की घटनाएं नहीं होती थीं. यूपी की कानून व्यवस्था को बताया सबसे खराब: प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल पूछे जाने पर रामगोपाल यादव ने कहा कि पूरे देश में सबसे खराब कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की है. उन्होंने महिलाओं पर अत्याचार, हत्या, डकैती और दुष्कर्म जैसी घटनाओं का जिक्र किया. साथ ही राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़ों का हवाला देते हुए दावा किया कि अपराध के मामलों में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार इन आंकड़ों के बारे में नहीं बताएगी.