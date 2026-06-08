फिरोजाबाद में मस्जिद के कमरे में छात्रा से दुष्कर्म, उर्दू पढ़ाने वाले मौलवी जाकिर पर FIR दर्ज
यूपी के फिरोजाबाद में रामगढ़ थाना क्षेत्र के एक मौलवी पर उर्दू पढ़ने आने वाली छात्रा से दुष्कर्म का आरोप लगा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 8, 2026 at 8:04 PM IST
फिरोजाबाद: यूपी के फिरोजाबाद जनपद में एक मस्जिद में मौलवी पर छात्रा से दुष्कर्म का आरोप लगा है. पीड़िता एक छात्रा है जिसे आरोपी मौलवी पिछले कुछ समय से उर्दू पढ़ा रहा था. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौलवी मौके से फरार हो गया. पुलिस ने पीड़ित परिवार की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है.
मस्जिद के कमरे में पानी मंगाया: पुलिस में पीड़िता के परिजनों की तरफ से दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार यह मामला जनपद के रामगढ़ थाना क्षेत्र का है. पीड़िता भी इसी इलाके की रहने वाली है, जो स्थानीय मस्जिद में जाकिर नामक मौलवी के पास उर्दू सीखने के लिए जाती थी. यह वारदात रविवार दोपहर की बताई जा रही है. शिकायत के अनुसार, मौलवी ने पढ़ाई खत्म होने के बाद भी पीड़िता को कुछ समय और मस्जिद में ही रुकने के लिए कहा.
रोते-बिलखते घर पहुंची पीड़िता: इसके बाद आरोपी मौलवी ने छात्रा से अपने कमरे में पीने के लिए पानी मंगाया. पीड़िता जैसे ही पानी लेकर उसके कमरे में दाखिल हुई, वैसे ही मौलवी ने उसे दबोच लिया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. इस हैवानियत के बाद पीड़िता किसी तरह रोते-बिलखते हुए अपने घर पहुंची और परिजनों को उसके साथ हुई दरिंदगी के बारे में बताया. मौलवी की शर्मनाक करतूत के बारे में सुनकर परिवार के सभी लोग पूरी तरह सन्न रह गए.
रामगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज: पीड़ित परिवार के लोग तुरंत छात्रा को लेकर स्थानीय थाने पहुंचे. वहां पीड़िता ने पुलिस अधिकारियों को अपनी पूरी आपबीती सुनाई. पीड़िता के परिजनों की तहरीर के आधार पर थाना रामगढ़ पुलिस ने आरोपी मौलवी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया. पुलिस की एक टीम ने मौके पर पहुंचकर वहां से आवश्यक फॉरेंसिक साक्ष्य भी इकट्ठे किए हैं. पुलिस का दावा है कि आरोपी को बहुत जल्द सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा.
पुलिस का दावा, जल्द होगी गिरफ्तारी: इस संबंध में इंस्पेक्टर रामगढ़ संजीव दुबे का कहना है कि पीड़िता की तहरीर के आधार आरोपी जाकिर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है. वारदात के बाद से आरोपी फरार है. उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं.आरोपी को बहुत जल्द गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई पूरी की जाएगी.
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