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फिरोजाबाद में मस्जिद के कमरे में छात्रा से दुष्कर्म, उर्दू पढ़ाने वाले मौलवी जाकिर पर FIR दर्ज

फिरोजाबाद: यूपी के फिरोजाबाद जनपद में एक मस्जिद में मौलवी पर छात्रा से दुष्कर्म का आरोप लगा है. पीड़िता एक छात्रा है जिसे आरोपी मौलवी पिछले कुछ समय से उर्दू पढ़ा रहा था. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौलवी मौके से फरार हो गया. पुलिस ने पीड़ित परिवार की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है.

मस्जिद के कमरे में पानी मंगाया: पुलिस में पीड़िता के परिजनों की तरफ से दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार यह मामला जनपद के रामगढ़ थाना क्षेत्र का है. पीड़िता भी इसी इलाके की रहने वाली है, जो स्थानीय मस्जिद में जाकिर नामक मौलवी के पास उर्दू सीखने के लिए जाती थी. यह वारदात रविवार दोपहर की बताई जा रही है. शिकायत के अनुसार, मौलवी ने पढ़ाई खत्म होने के बाद भी पीड़िता को कुछ समय और मस्जिद में ही रुकने के लिए कहा.

रोते-बिलखते घर पहुंची पीड़िता: इसके बाद आरोपी मौलवी ने छात्रा से अपने कमरे में पीने के लिए पानी मंगाया. पीड़िता जैसे ही पानी लेकर उसके कमरे में दाखिल हुई, वैसे ही मौलवी ने उसे दबोच लिया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. इस हैवानियत के बाद पीड़िता किसी तरह रोते-बिलखते हुए अपने घर पहुंची और परिजनों को उसके साथ हुई दरिंदगी के बारे में बताया. मौलवी की शर्मनाक करतूत के बारे में सुनकर परिवार के सभी लोग पूरी तरह सन्न रह गए.