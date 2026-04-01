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फिरोजाबाद लाइनमैन हत्याकांड का खुलासा: महिलाओं पर टिप्पणी बनी हत्या की वजह, 3 गिरफ्तार

फिरोजाबाद: फिरोजाबाद की थाना रामगढ़ पुलिस ने मंगलवार को हुई युवक चंदन की हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल चाकू, एक मोटरसाइकिल और घटना के समय पहने गए कपड़े भी बरामद किए हैं. चंदन बिजली विभाग में संविदा पर लाइनमैन के पद पर तैनात था. पुलिस की पूछताछ में सामने आया है कि आरोपियों के परिवार की महिलाओं पर की गई अभद्र टिप्पणी ही इस जघन्य हत्याकांड की मुख्य वजह बनी.

शराब के नशे में हुआ था विवाद: अपर पुलिस अधीक्षक नगर रविशंकर प्रसाद के अनुसार, यह वारदात 30/31 मार्च 2026 की रात को अंजाम दी गई थी. चंदन का शव रामगढ़ क्षेत्र के सांती रोड स्थित एक ईंट भट्ठे के पास से बरामद हुआ था. चंदन के पिता महेश ने शव की शिनाख्त की थी, जिसके बाद पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू की थी. जांच में पता चला कि चंदन अक्सर शराब के नशे में आरोपियों के साथ मारपीट और गाली-गलौज करता था.

महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी से नाराज थे आरोपी: चंदन ने आरोपियों के घर की महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं. इससे आरोपी लंबे समय से नाराज़ थे. इसी अपमान का बदला लेने के लिए आरोपियों ने योजनाबद्ध तरीके से चंदन को रास्ते से हटाने की साजिश रची. पुलिस टीमों ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए आरोपियों को घेराबंदी कर दबोच लिया. गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान तेजवीर, समीर और ललित उर्फ सिंटू के रूप में हुई है.