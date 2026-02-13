जेल में बंद कॉमेडियन राजपाल यादव की PPS अनुज चौधरी ने की ये मदद
फिरोजाबाद में तैनात पुलिस अफसर ने सैलरी एकाउंटर से भेजी सहायता राशि.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 13, 2026 at 12:01 PM IST|
Updated : February 13, 2026 at 12:10 PM IST
फिरोजाबाद : संभल से फिरोजाबाद पहुंचे यूपी के चर्चित पीपीएस अफसर अनुज चौधरी एक बार फिर सुर्खियां में हैं. इस बार उन्होंने चेक बाउंस के मामले में जेल में बेदकॉमेडियन और अभिनेता राजपाल यादव की मदद कर बड़ा दिल दिखाया है. अनुज चौधरी ने सोशल मीडिया एकाउंट पर वीडियो शेयर करके काॅमेडियन राजपाल यादव की तारीफ के साथ 51 हजार रुपये मदद के लिए भेजे हैं.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कॉमेडियन राजपाल यादव फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं. उन पर चेक बाउंस का केस दर्ज हैं. उनकी मदद के लिए तमाम नामचीन हस्तियां आगे आयी हैं. जिनमें फ़िल्म अभिनेता सलमान खान, अक्षय कुमार, सोनू सूद भी शामिल हैं. इसी क्रम में यूपी के चर्चित पुलिस अधिकारी अनुज चौधरी ने भी मदद को हाथ बढ़ाया है. उन्होंने अपने सैलरी एकाउंट्स से 51 हजार की धनराशि राजपाल यादव को दी है.
पीपीएस अफसर ने यह जानकारी खुद सोशल मीडिया पर साझा की है. अनुज चौधरी यूपी के सीनियर पीसीएस अफसर हैं और खेल कोटा से अफसर बने थे. फिलहाल वह फिरोजाबाद जिले के अपर पुलिस अधीक्षक देहात के पद पर तैनात हैं. इससे पहले वह संभल जिले में सीओ थे और वहां हुए दंगे के दौरान उनका नाम चर्चा में आया था. फिलहाल संभल की एक कोर्ट ने उनके और अन्य 20 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर के आदेश दिए थे, जिस पर हाईकोर्ट ने उन्हें राहत दे दी है.
