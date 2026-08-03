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फिरोजाबाद पुलिस ने फार्मासिस्ट की मां की हत्या का किया खुलासा, एनकाउंटर में 2 गिरफ्तार

24 जुलाई को मक्खनपुर थाना क्षेत्र में स्टेशन रोड पर एक मकान से महिला सरोज देवी का शव बरामद हुआ था.

एनकाउंटर में 2 गिरफ्तार
एनकाउंटर में 2 गिरफ्तार (Photo credit;ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 3, 2026 at 8:40 AM IST

3 Min Read
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फिरोजाबाद: जनपद में 24 जुलाई को फार्मासिस्ट की मां की हत्या कर दी गयी थी. पुलिस ने इस सनसनीखेज वारदात का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को हाफ एनकाउंटर में गिरफ्तार कर लिया है. घटना की साजिश महिला के परिचित एक सुनार ने रची थी और बदमाशों ने किराए पर मकान लेने के बहाने रेकी की थी. इस घटना को कुल तीन बदमाशों ने अंजाम दिया था.फरार एक बदमाश की पुलिस तलाश कर रही है.

अनुज चौधरी, अपर पुलिस अधीक्षक (Photo credit;ETV Bharat)

पुलिस के मुताबिक, 24 जुलाई को मक्खनपुर थाना क्षेत्र में स्टेशन रोड पर एक मकान से महिला सरोज देवी पत्नी स्व.रामवकील का शव बरामद हुआ था. रामवकील पेशे से सरकारी फार्मासिस्ट थे और 10 साल पहले उनकी गाजियाबाद में संदिग्ध मौत हो गयी थी.उनका शव रेल की पटरी पर मिला था.

पति की मौत के बाद सरोज देवी मक्खनपुर में अकेली रहतीं थीं और उनका बेटा अभय भी फार्मासिस्ट है जो बाहर रहता है. फोन न उठने पर बेटा अभय ने पुलिस को सूचित किया था. पुलिस ने बाहर से लगे ताले को तोड़कर महिला के शव को बाहर निकाला था.घटना के पीछे लूट की आशंका थी.

अपर पुलिस अधीक्षक देहात अनुज चौधरी ने बताया कि घटना के खुलासे के लिए मक्खनपुर पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम को लगाया गया था. रविवार रात पुलिस को इस घटना में शामिल बदमाशों का मूवमेंट बिल्टीगढ के आसपास होने की जानकारी मिली. पुलिस ने बदमाशों को जब पकड़ने की कोशिश की तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी.

पुलिस की जवबी फायरिंग में दो बदमाशों को गोली लगी है, जिनके नाम आकाश निवासी मक्खनपुर और लक्की निवासी आगरा है. पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

पूछताछ में बदमाशों ने बताया कि इस घटना को लक्की और मोहित ने अंजाम दिया था.आकाश पेशे से सुनार है और महिला सरोज देवी का परिचित है.आकाश को महिला पर रखी ज्वेलरी के बारे में जानकारी थी.

अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आकाश ने अपने दोस्त लक्की को आगरा से मक्खनपुर बुलाया और किराए के लिए मकान दिखाने के बहाने रैकी की. 23 जुलाई की रात में महिला की हत्या कर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया. अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि लुटेरों के कब्जे से पीली धातु की ज्वेलरी,आधारकार्ड,बाइक, नाजायज असलाह,कारतूस भी बरामद हुए हैं.

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