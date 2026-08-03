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फिरोजाबाद पुलिस ने फार्मासिस्ट की मां की हत्या का किया खुलासा, एनकाउंटर में 2 गिरफ्तार

फिरोजाबाद: जनपद में 24 जुलाई को फार्मासिस्ट की मां की हत्या कर दी गयी थी. पुलिस ने इस सनसनीखेज वारदात का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को हाफ एनकाउंटर में गिरफ्तार कर लिया है. घटना की साजिश महिला के परिचित एक सुनार ने रची थी और बदमाशों ने किराए पर मकान लेने के बहाने रेकी की थी. इस घटना को कुल तीन बदमाशों ने अंजाम दिया था.फरार एक बदमाश की पुलिस तलाश कर रही है.

अनुज चौधरी, अपर पुलिस अधीक्षक (Photo credit;ETV Bharat)

पुलिस के मुताबिक, 24 जुलाई को मक्खनपुर थाना क्षेत्र में स्टेशन रोड पर एक मकान से महिला सरोज देवी पत्नी स्व.रामवकील का शव बरामद हुआ था. रामवकील पेशे से सरकारी फार्मासिस्ट थे और 10 साल पहले उनकी गाजियाबाद में संदिग्ध मौत हो गयी थी.उनका शव रेल की पटरी पर मिला था.

पति की मौत के बाद सरोज देवी मक्खनपुर में अकेली रहतीं थीं और उनका बेटा अभय भी फार्मासिस्ट है जो बाहर रहता है. फोन न उठने पर बेटा अभय ने पुलिस को सूचित किया था. पुलिस ने बाहर से लगे ताले को तोड़कर महिला के शव को बाहर निकाला था.घटना के पीछे लूट की आशंका थी.

अपर पुलिस अधीक्षक देहात अनुज चौधरी ने बताया कि घटना के खुलासे के लिए मक्खनपुर पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम को लगाया गया था. रविवार रात पुलिस को इस घटना में शामिल बदमाशों का मूवमेंट बिल्टीगढ के आसपास होने की जानकारी मिली. पुलिस ने बदमाशों को जब पकड़ने की कोशिश की तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी.