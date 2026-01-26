ETV Bharat / state

फिरोजाबाद से दो लुटेरे गिरफ्तार; कार, मोबाइल फोन और नकदी के साथ तमंचा, कारतूस बरामद

चालक को नशीला पदार्थ पिलाकर मोबाइल फोन व नकदी समेत लूट लेते थे कार

फिरोजाबाद में कार लुटेरे गिरफ्तार
फिरोजाबाद में कार लुटेरे गिरफ्तार (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 26, 2026 at 8:47 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

फिरोजाबाद: थाना टूण्डला पुलिस ने सोमवार को कार बुक कर चालक से मोबाइल, नकदी और कार लूटने वाले दो शातिरों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की कार, मोबाइल फोन, 1200 रुपये नकद तथा एक तमंचा, दो जिंदा कारतूस बरामद किए हैं.

इंस्पेक्टर टूण्डला अनिल कुमार के मुताबिक, 25 जनवरी 2026 को एक व्यक्ति ने थाना टूण्डला में तहरीर देकर बताया कि 23 जनवरी 2026 की शाम करीब 5 बजे चार अज्ञात व्यक्तियों ने उसकी कार बुक की. कार में बैठने के बाद आरोपियों ने उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया, बेहोश होने पर उसकी कार, वनप्लस मोबाइल फोन और 7000 रुपये लूट कर फरार हो गए.

पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करते हुए दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस का कहना है कि इस गिरोह के अन्य अभियुक्तों की भी तलाश जारी है. गिरफ्तार आरोपियों को अग्रिम विधिक कार्रवाई के बाद न्यायालय में पेश किया जाएगा.

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान साहिल निवासी मलिक नगर लोनी और संजय खान पुत्र नाहर खान निवासी मदैयापुरा जिला भिण्ड (मध्य प्रदेश) के रूप में हुई है. अभियुक्तों के विरुद्ध बरामद अवैध हथियार के आधार पर आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है.

TAGGED:

फिरोजाबाद न्यूज़
CAR ROBBERS ARRESTED IN FIROZABAD
FIROZABAD POLICE
ROBBERS ARRESTED WITH PISTOL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.