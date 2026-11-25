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फिरोजाबाद में सिपाही ने की खुदकुशी! थाने के पास किराए के कमरे में मिला शव

फिरोजाबाद : अरांव थाना क्षेत्र में मंगलवार रात उस समय हड़कंप मच गया, जब थाने के नजदीक किराए के कमरे में रह रहे एक पुलिस सिपाही का शव फंदे पर लटका मिला. सिपाही की पहचान सिपाही प्रेमवीर के रूप में हुई है. प्रेमवीर मूलरूप से फर्रुखाबाद जनपद के रहने वाले थे. वह वर्ष 2018 बैच के सिपाही थे और पिछले दो वर्षों से अरांव थाने में मुंशी कार्यालय की जिम्मेदारी संभाल रहे थे.



बताया गया कि सिपाही प्रेमवीर मंगलवार सुबह अपनी चचेरी बहन की शादी में शामिल होने के लिए घर गए थे, लेकिन किन्ही कारणों से शाम को वह थाने लौट आए. मंगलवार शाम करीब सात बजे अरांव थाने के पास स्थित अपने किराए के कमरे में उनका शव फंदे पर लटका मिला. घटना की जानकारी उस वक्त हुई जब मृतक प्रेमवीर के साथी कमरे पर पहुंचे. जानकारी मिलने के बाद थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और शव को नीचे उतारकर कानूनी कार्रवाई शुरू की. साथ ही परिजनों को सूचना दी.