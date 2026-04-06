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फिरोजाबाद में Jio Hotstar और OTT कंटेंट की पायरेसी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, तीन गिरफ्तार

Jio Hotstar और टीवी चैनलों के कंटेंट की चोरी: पुलिस जांच में सामने आया है कि यह नेटवर्क जिओ हॉटस्टार सहित कई प्रतिष्ठित टीवी चैनलों के प्रीमियम कंटेंट की अवैध पायरेसी कर रहा था.

फिरोजाबाद: जनपद फिरोजाबाद में साइबर क्राइम थाना और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए तीन शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है. यह गिरोह अवैध IPTV प्लेटफॉर्म के जरिए कॉपीराइटेड कंटेंट का अनधिकृत प्रसारण कर करोड़ों की पायरेसी कर रहा था. अपर पुलिस अधीक्षक नगर रविशंकर प्रसाद ने बताया कि यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आदित्य लांग्हे के आदेश पर की गई.

पकड़े गए आरोपी ‘BOS IPTV’ नामक एक अवैध डिजिटल प्लेटफॉर्म का संचालन कर रहे थे, जिसके जरिए लोगों को सस्ते सब्सक्रिप्शन का लालच दिया जाता था. इस अवैध धंधे को फैलाने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे, जिनमें 900 से ज्यादा सदस्य सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे. ग्राहकों को भुगतान के बाद ऐप लिंक, यूजर ID और पासवर्ड प्रदान कर OTT कंटेंट तक अवैध एक्सेस दिया जाता था.

बैंक खातों और आरडी का खेल: गिरोह के सदस्य बेहद शातिर तरीके से काम कर रहे थे और पैसों के लेनदेन के लिए QR कोड का इस्तेमाल करते थे. ये आरोपी सिर्फ पायरेसी ही नहीं कर रहे थे, बल्कि अवैध कमाई को छिपाने के लिए विभिन्न बैंक खातों, यूपीआई आईडी और पोस्ट ऑफिस आरडी खातों का सहारा ले रहे थे. ट्रांजेक्शन को कई स्तरों पर घुमाया जाता था ताकि पुलिस या जांच एजेंसियां मनी ट्रेल का पीछा न कर सकें. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी जगदीश कुमार के बैंक खाते में जमा 20 लाख रुपये की राशि को फ्रीज करा दिया है.

राजस्थान और पंजाब से कनेक्शन: मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने विजयपुरा तिराहा क्षेत्र से घेराबंदी कर तीनों आरोपियों को दबोच लिया. गिरफ्तार अभियुक्तों में पदम सिंह (फिरोजाबाद), अशोक धीमान (संगरूर, पंजाब) और जगदीश कुमार (चुरु, राजस्थान) शामिल हैं. पुलिस ने इनके कब्जे से दो लैपटॉप, तीन मोबाइल फोन, आठ डाकघर आरडी पासबुक और भारी मात्रा में डिजिटल साक्ष्य बरामद किए हैं. पूछताछ में गिरोह के मुख्य संचालक विक्रम वफा सहित कई अन्य सहयोगियों के नाम भी सामने आए हैं, जिनकी तलाश में पुलिस की टीमें अन्य राज्यों की एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रही हैं.

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