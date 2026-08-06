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फिरोजाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई, परीक्षा सॉल्वर गैंग के दो लीडरों की 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क

मकान-प्लाट और वाहन जब्त किए गए, पुलिस ने की कार्रवाई.

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फिरोजाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई. (firozabad police)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 6, 2026 at 9:31 AM IST

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फिरोजाबाद: जनपद में पुलिस ने सॉल्वर गैंग पर बड़ी कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों की एक करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क की है. गैंग पर आरोप है कि वह प्रतियोगी परीक्षाओं में सॉल्वर बैठाकर अभ्यर्थियों से वसूली करता था. अभियुक्तों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मकान-प्लाट और वाहन जब्त किये जाने की कार्यवाही की गई है.

सीओ सदर शेखर सेंगर ने बताया कि प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की जगह सॉल्वर बैठाकर परीक्षा पास कराने के नाम पर अवैध तरीके से धन अर्जित करने वाले गिरोह के खिलाफ फिरोजाबाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. जिलाधिकारी फिरोजाबाद और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आदित्य लांग्हे के निर्देशन में थाना मक्खनपुर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत परीक्षा सॉल्वर गैंग से जुड़े दो अभियुक्तों की एक करोड़ से अधिक रुपये की संपत्ति कुर्क कर जब्तीकरण की कार्रवाई की है.

सीओ के मुताबिक दोनों अभियुक्तों ने प्रतियोगी परीक्षाओं में सॉल्वर बैठाकर अवैध तरीके से धन अर्जित किया था. जांच में अपराध से अर्जित धन से बनाई गई चल-अचल संपत्तियों को चिन्हित करने के बाद गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत यह कार्रवाई की गई.

रजनेश की 50 लाख 78 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क

सीओ सदर शेखर सेंगर ने बताया कि पहली कार्रवाई थाना मक्खनपुर क्षेत्र के जाफराबाद निवासी रजनेश पुत्र सुरेश के खिलाफ की गई. पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने अभियुक्त रजनेश की 50 लाख 78 हजार 552 रुपये मूल्य की अचल संपत्ति को कुर्क किया. रजनेश परीक्षा सॉल्वर गैंग से जुड़ा रहा है और प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की जगह सॉल्वर बैठाकर अवैध तरीके से धन अर्जित करने के मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। कुर्क की गई संपत्ति में मकान और प्लाट शामिल हैं.यह कार्रवाई थाना शिकोहाबाद में पंजीकृत गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1986 से संबंधित है. इसी मामले में रजनेश द्वारा अपराध के जरिए अर्जित संपत्ति को चिह्नित कर 5 अगस्त 2026 को कुर्क किया गया.

गिरजेश की 51.22 लाख रुपये की संपत्ति भी जब्त

दूसरी कार्रवाई इसी गांव जाफराबाद निवासी गिरजेश पुत्र सुरेश के खिलाफ की गई. पुलिस के मुताबिक गिरजेश भी परीक्षा सॉल्वर गैंग से जुड़ा था और प्रतियोगी परीक्षाओं में सॉल्वर बैठाकर अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करने का आरोप है.
सीओ सदर शेखर सेंगर ने बताया कि पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत गिरजेश की कुल 51 लाख 22 हजार 778 रुपये मूल्य की अपराध से अर्जित चल-अचल संपत्ति को कुर्क किया है. इसमें मकान, प्लाट और एक दोपहिया वाहन शामिल है. पुलिस के अनुसार दोनों मामलों में कुर्क की गई संपत्तियों का कुल मूल्य 1 करोड़ 2 लाख 1 हजार 330 रुपये है.

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