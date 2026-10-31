फिरोजाबाद: 10 साल से फरार 25 हजार का इनामी बदमाश राजस्थान के कोटा से गिरफ्तार, जिम चलाकर छिपा रहा था पहचान
10 साल से पुलिस अभिरक्षा से फरार चल रहे 25 हजार रुपये के इनामी बदमाश को पुलिस ने राजस्थान के कोटा से गिरफ्तार किया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 10:54 PM IST
फिरोजाबाद: उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले से एक शातिर अपराधी को दबोचने की खबर सामने आई है. करीब 10 साल पहले पुलिस अभिरक्षा से फरार हुआ 25 हजार रुपये का इनामी शातिर आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया. अपनी असली पहचान छिपाकर राजस्थान के कोटा में रह रहे इस आरोपी ने न केवल अपना नाम बदल लिया था, बल्कि 'करण' के नाम से नई पहचान बनाकर वहां 'फिटनेस पावर' नाम से एक जिम भी संचालित कर रहा था. लंबे समय से इसकी तलाश में जुटी फिरोजाबाद पुलिस ने थाना मटसेना और सर्विलांस टीम की मदद से आखिरकार इसे राजस्थान के कोटा से धर दबोचा.
विशेष अभियान के तहत पुलिस ने बिछाया था जाल: आरोपी की यह गिरफ्तारी फरार वारंटियों और इनामी अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस की एक बहुत बड़ी कामयाबी मानी जा रही है. पुलिस मीडिया सेल से मिली जानकारी के मुताबिक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद आदित्य लांग्हे के कड़े निर्देशों पर जिले में पुरस्कार घोषित अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इसी सिलसिले में अपर पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण और क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में थाना मटसेना पुलिस तथा सर्विलांस टीम को इस फरार आरोपी की तलाश में लगाया गया था.
कोटा में जिम चलाकर पुलिस की नजरों से बच रहा था आरोपी: पुलिस को पुख्ता सूचना मिली थी कि थाना मटसेना के एक पुराने मुकदमे में वांछित 25 हजार रुपये का इनामी कुलदीप उर्फ भोलू पुत्र रामलखन पिछले करीब 10 वर्षों से फरार चल रहा है. मूल रूप से सिरसागंज थाना क्षेत्र के पिडसरा गाँव का रहने वाला यह शातिर राजस्थान के कोटा जनपद के अनंतपुरा थाना क्षेत्र के सुभाष नगर में अपनी पहचान छिपाकर रह रहा था. वह वहाँ करण नाम से अपनी जिंदगी गुजार रहा था और आराम से जिम चला रहा था. सटीक सूचना मिलने के बाद फिरोजाबाद पुलिस की टीम तुरंत राजस्थान के कोटा पहुँची और बताए गए जिम पर अचानक दबिश दी.
पहचान पुख्ता होने के बाद पुलिस ने दबोचा: पुलिस टीम को छापेमारी के दौरान वही आरोपी कुलदीप उर्फ भोलू मौके पर मिल गया. जब उसकी पहचान पूरी तरह पुख्ता हो गई, तो पुलिस ने बिना देर किए उसे अपनी हिरासत में ले लिया. थानाध्यक्ष मटसेना विमलेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि उसके खिलाफ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय संख्या-08 फिरोजाबाद की तरफ से गैर जमानती वारंट भी जारी किया जा चुका था. इसके अलावा पुलिस विभाग की ओर से उस पर 25 हजार रुपये का इनाम भी घोषित था.
कानूनी प्रक्रिया पूरी कर न्यायालय में किया जा रहा पेश: करीब एक दशक तक लंबी फरारी काटने के दौरान इस शातिर ने अपनी पहचान बदलकर दूसरे राज्य में सुरक्षित ठिकाना बना लिया था. कोटा में करण के नाम से रहकर जिम चलाने की वजह से वह अब तक पुलिस की पकड़ से काफी दूर बना हुआ था. हालांकि इनामी और फरार वारंटियों की धरपकड़ के लिए चल रहे विशेष अभियान ने उसकी सारी चालों को नाकाम कर दिया. फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ सभी आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी कर ली है और उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है.
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