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फिरोजाबाद: 10 साल से फरार 25 हजार का इनामी बदमाश राजस्थान के कोटा से गिरफ्तार, जिम चलाकर छिपा रहा था पहचान

मटसेना पुलिस और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई. ( Photo Credit: ETV Bharat )

फिरोजाबाद: उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले से एक शातिर अपराधी को दबोचने की खबर सामने आई है. करीब 10 साल पहले पुलिस अभिरक्षा से फरार हुआ 25 हजार रुपये का इनामी शातिर आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया. अपनी असली पहचान छिपाकर राजस्थान के कोटा में रह रहे इस आरोपी ने न केवल अपना नाम बदल लिया था, बल्कि 'करण' के नाम से नई पहचान बनाकर वहां 'फिटनेस पावर' नाम से एक जिम भी संचालित कर रहा था. लंबे समय से इसकी तलाश में जुटी फिरोजाबाद पुलिस ने थाना मटसेना और सर्विलांस टीम की मदद से आखिरकार इसे राजस्थान के कोटा से धर दबोचा.

विशेष अभियान के तहत पुलिस ने बिछाया था जाल: आरोपी की यह गिरफ्तारी फरार वारंटियों और इनामी अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस की एक बहुत बड़ी कामयाबी मानी जा रही है. पुलिस मीडिया सेल से मिली जानकारी के मुताबिक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद आदित्य लांग्हे के कड़े निर्देशों पर जिले में पुरस्कार घोषित अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इसी सिलसिले में अपर पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण और क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में थाना मटसेना पुलिस तथा सर्विलांस टीम को इस फरार आरोपी की तलाश में लगाया गया था.

कोटा में जिम चलाकर पुलिस की नजरों से बच रहा था आरोपी: पुलिस को पुख्ता सूचना मिली थी कि थाना मटसेना के एक पुराने मुकदमे में वांछित 25 हजार रुपये का इनामी कुलदीप उर्फ भोलू पुत्र रामलखन पिछले करीब 10 वर्षों से फरार चल रहा है. मूल रूप से सिरसागंज थाना क्षेत्र के पिडसरा गाँव का रहने वाला यह शातिर राजस्थान के कोटा जनपद के अनंतपुरा थाना क्षेत्र के सुभाष नगर में अपनी पहचान छिपाकर रह रहा था. वह वहाँ करण नाम से अपनी जिंदगी गुजार रहा था और आराम से जिम चला रहा था. सटीक सूचना मिलने के बाद फिरोजाबाद पुलिस की टीम तुरंत राजस्थान के कोटा पहुँची और बताए गए जिम पर अचानक दबिश दी.