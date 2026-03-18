AI की मदद से फिरोजाबाद पुलिस ने 10 साल पहले हुए Murder के आरोपी को किया गिरफ्तार
यक्ष ऐप (Yaksha App) उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा अपराधियों पर नकेल कसने के लिए विकसित एक AI-आधारित हाईटेक ऐप है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 18, 2026 at 12:48 PM IST
फिरोजाबाद : वर्ष 2016 में दर्ज हत्या के केस में वांछित आरोपी को फिरोजाबाद पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया है. पुलिस का यह सफलता "Yaksh App" के माध्यम से अपराधियों के सत्यापन के दौरान मिली है. आरोपी बेहद शातिर किस्म का अपराधी है और उसके खिलाफ न्यायालय से गैर जमानती वारंट जारी था. आरोपी को न्यायालय ने जेल भेज दिया है.
थानाध्यक्ष लाइनपार रमित कुमार आर्य ने बताया कि सनोज पुत्र पंचम सिंह निवासी कमल सिंह की ठार, गुदाऊ थाना लाइनपार वर्ष 2016 में दर्ज हत्या के मामले में वांछित था. न्यायालय ने भी गैर जमानती वारंट जारी किया था. सनोज लगातार 10 साल से फरार था और पहचान छिपाकर इधर उधर रह रहा था. इसी बीच पुलिस की ‘यक्ष ऐप’ की मदद से अपराधियों का सत्यापन कराया जा रहा था. इसी ऐप के माध्यम से वांछित एनबीडब्ल्यू वारंटी आरोपी सनोज को पकड़ने में सफलता मिली.
थानाध्यक्ष रमित कुमार आर्य मुताबिक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आरोपी सनोज पुत्र पंचम सिंह को बीती 15 मार्च को गिरफ्तार कर लिया गया. 7 मार्च को यक्ष ऐप के माध्यम से आरोपी का सत्यापन किया गया था. इसके बाद मोबाइल नंबर ट्रेस कर उसकी लोकेशन प्राप्त कर दबोच लिया गया. आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया. जहां से उसे जेल भेज दिया गया.