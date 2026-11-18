फिरोजाबाद: मिट्टी के दो टीलों के बीच चल रही थी अवैध असलहा फैक्ट्री, पुलिस और SOG ने दो शातिरों को दबोचा
फिरोजाबाद पुलिस-SOG एसओजी ने मिट्टी के दो टीलों के बीच चल रही अवैध असलहा फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 8:57 PM IST
फिरोजाबाद: उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जनपद में पुलिस ने अपराधियों के मंसूबों पर पानी फेरते हुए अवैध असलहा बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने इस अवैध गोरखधंधे में लिप्त दो शातिर आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से बड़ी संख्या में बने और अधबने असलहा, कारतूस और उन्हें बनाने के उपकरण भी बरामद किए हैं.
इस पूरे मामले की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अवैध हथियार बनाने की यह फैक्ट्री सुनसान इलाके में मिट्टी के दो ऊंचे टीलों के बीच छिपकर चलाई जा रही थी ताकि किसी को इसकी भनक न लग सके. पुलिस अब इस बात का पता लगाने की पुरजोर कोशिश कर रही है कि आखिर इन अवैध हथियारों को तैयार करने के बाद किन अपराधियों को और कहां बेचा जाता था.
मटसेना पुलिस और एसओजी ने की संयुक्त छापेमारी: इसमामले का खुलासा करते हुए सीओ सदर तेजस त्रिपाठी ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को पूरी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि मटसेना थाना पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम को मुखबिर के जरिए यह गुप्त सूचना मिली थी कि मटसेना थाना क्षेत्र के गांव अगरुकापुरा में दो टीलों के बीच अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री संचालित हो रही है.
मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने बिना देर किए घेराबंदी कर मौके पर दबिश दी और वहां से दो आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया. छापेमारी के वक्त ये दोनों आरोपी अवैध रूप से नए हथियार बना रहे थे और पुराने खराब हथियारों की मरम्मत करने में जुटे हुए थे.
मुख्य आरोपी का है लंबा आपराधिक इतिहास: पुलिस की गिरफ्त में आए दोनों आरोपियों की पहचान चेतराम पुत्र भगवान सिंह निवासी अगरुकापुरा थाना मटसेना और सूरज पुत्र मुन्नालाल निवासी आसफाबाद थाना रसूलपुर के रूप में हुई है. सीओ सदर के मुताबिक, पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से बने और अधबने कुल 12 तमंचे, लोहे की नाल, तमंचा बॉडी और जिंदा कारतूस के अलावा अवैध असलहा बनाने में उपयोग होने वाले ड्रिल मशीन व अन्य उपकरण बरामद किए गए हैं.
जांच में यह भी सामने आया है कि मुख्य आरोपी चेतराम एक पेशेवर अपराधी है, जिसके खिलाफ पहले से ही विभिन्न थानों में सात संगीन केस दर्ज हैं और वह पूर्व में भी इसी तरह के अपराध में जेल की हवा खा चुका है. फिलहाल पुलिस इन दोनों आरोपियों से गहन पूछताछ कर हथियारों की सप्लाई चेन खंगालने में जुटी हुई है और दोनों को सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है.
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