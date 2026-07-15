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फिरोजाबाद में पॉक्सो कोर्ट का फैसला: मासूम की हत्या करने वाले दोषी को मिली आजीवन कारावास की सजा

फिरोजाबाद: यूपी के फिरोजाबाद जनपद में साल 2016 में छह साल के एक मासूम बालक की अपहरण के बाद की गई हत्या के मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है जिसे अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. खास बात यह है कि इस घटना को एक नाबालिग ने ही अंजाम दिया था. विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार शुक्ला के मुताबिक यह घटनाक्रम जनपद के रसूलपुर थाना क्षेत्र से जुड़ा है.

रसूलपुर पुलिस ने 24 दिन में दाखिल की थी चार्जशीट: रसूलपुर थाना क्षेत्र के ही रहने वाले छह साल के एक मासूम की अपहरण के बाद हत्या कर दी गयी थी. इस मामले में मृतक के पिता की तरफ से एक नाबालिग के खिलाफ एफआईआर दर्ज करायी गयी थी. नाबालिग ने बड़े ही शातिर अंदाज में और योजनाबद्ध तरीके से इस घटना को अंजाम दिया था. पुलिस ने इस मामले की विवेचना की और गवाहों के बयान व साक्ष्य संकलन के आधार पर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया.

विशेष पॉक्सो कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर माना दोषी: मामले की सुनवाई विशेष पॉक्सो न्यायालय में हुयी. विद्वान न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलों को सुना और गवाहों के बयान व साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है साथ ही उस पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. इधर पुलिस के मीडिया सेल की तरफ से जानकारी दी गयी है कि एसएसपी के निर्देश पर जनपद में चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत रसूलपुर पुलिस ने प्रभावी काम किया.