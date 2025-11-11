फिरोजाबाद में नाबालिग से रेप के दोषी को 20 साल की जेल, कोल्डड्रिंक पिलाने के बहाने घटना को दिया था अंजाम
कोर्ट ने दोषी पर 32 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. 198 दिन में सुनवाई पूरी कर पॉक्सो कोर्ट ने फैसला सुनाया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 11, 2025 at 8:12 PM IST
फिरोजाबाद : विशेष पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी पर 32 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. जुर्माना अदा नहीं करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. खास बात यह है कि पुलिस और अभियोजन पक्ष की पैरवी की वजह से मात्र 198 दिन में ही पीड़िता को न्याय मिल गया.
सहायक जिला शासकीय वकील अजमोद सिंह चौहान और पुलिस मीडिया सेल से मिली जानकारी के अनुसार, मामला नसीरपुर थाना क्षेत्र से जुड़ा है. यहां के गांव नानेमऊ में रहने वाले बंटू यादव पुत्र वीरेंद्र ने एक नाबालिग लड़की को कोल्ड ड्रिंक पिलाने के बहाने उसके साथ रेप किया. 14 अप्रैल 2025 को हुई इस घटना में पीड़िता के पिता ने आरोपी बंटू के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी.
पुलिस ने मामले में पीड़िता के बयान लिए और उसका डॉक्टरी परीक्षण भी कराया. साक्ष्य संकलन और गवाहों के बयान के आधार पर पुलिस ने बंटू के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की. मामले की सुनवाई विशेष पॉक्सो न्यायालय में हुई. न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलों को सुना. गवाहों के बयानों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी बंटू को दोषी करार देते हुए 20 साल के कारावास की सजा सुनाई.
अदालत ने बंटू यादव पर 32 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. जिसे अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. पुलिस मीडिया सेल द्वारा बताया गया है 14 अप्रैल को हुयी इस घटना के खुलासे के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर दो टीमों का गठन किया गया था. पुलिस ने 13 दिवस में भौतिक साक्ष्य संकलित करते हुए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी और मात्र 198 दिन में ही कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दोषी को सजा सुनाई.
