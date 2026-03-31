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फिरोजाबाद: 2019 के नाबालिग दुष्कर्म केस में 5 दोषियों को सज़ा, प्रमोद और किशन को 20 साल की कैद

अभियोजक अमजोद कुमार चौहान, विवेचक उपनिरीक्षक भूपेन्द्र कुमार और कोर्ट पैरवीकार सत्यवीर की महत्वपूर्ण भूमिका रही.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 31, 2026 at 10:36 PM IST

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फिरोजाबाद: जनपद के थाना नसीरपुर क्षेत्र में वर्ष 2019 में एक नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के सनसनीखेज मामले में अदालत ने पांच आरोपियों को दोषी करार देते हुए सज़ा सुनाई है. यह फैसला 31 मार्च 2026 को पॉक्सो कोर्ट-03 के न्यायाधीश राजीव सिंह ने सुनाया. सरकारी वकील अजमोद सिंह चौहान ने बताया, अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए दोषियों को लंबे कारावास और भारी अर्थदंड से दंडित किया है. इस मामले में मुख्य आरोपी प्रमोद कुमार और किशन को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 43-43 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है.

मानव तस्करी और दुष्कर्म की धाराएं शामिल: अदालत ने इसी मामले में सह-आरोपी प्रेम उर्फ प्रेमवती को भी 20 वर्ष की कैद और 39 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है. इसके अतिरिक्त, घटना में संलिप्त अन्य दो आरोपियों रिंकू और पंकज को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास और 9-9 हजार रुपये के जुर्माने की सजा दी गई है. यह पूरा प्रकरण वर्ष 2019 का है, जब नसीरपुर थाने में पीड़िता के परिजनों ने अपहरण की प्राथमिक शिकायत दर्ज कराई थी. विवेचना के दौरान मामले की परतें खुलने पर इसमें अपहरण और दुष्कर्म के साथ-साथ मानव तस्करी जैसी अत्यंत गंभीर धाराएं भी बढ़ाई गई थीं.

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मजबूत पैरवी: पुलिस ने वैज्ञानिक साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर सभी पांचों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी. अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में पेश किए गए माणों के आधार पर सुनवाई पूरी करते हुए न्यायाधीश ने सभी को दोषी पाया. फिरोजाबाद पुलिस के मीडिया सेल ने जानकारी दी है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चल रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत इस केस की विशेष मॉनिटरिंग की गई थी. पुलिस टीम और मॉनिटरिंग सेल की मजबूत पैरवी के चलते ही 7 साल पुराने इस मामले में आरोपियों को सजा दिलाना संभव हो सका है.

न्याय प्रणाली में बढ़ा आमजन का विश्वास: इस सफल विधिक कार्यवाही में अभियोजक अमजोद कुमार चौहान, विवेचक उपनिरीक्षक भूपेन्द्र कुमार और कोर्ट पैरवीकार सत्यवीर की भूमिका महत्वपूर्ण रही. पुलिस प्रशासन का मानना है कि जघन्य अपराधों में इस तरह की सख्त सजा से अपराधियों के मन में कानून का खौफ पैदा होगा. नाबालिग पीड़िता के परिजनों ने भी न्यायालय के इस फैसले पर संतोष व्यक्त करते हुए न्याय मिलने की बात कही है. ऑपरेशन कन्विक्शन के माध्यम से जिले में अन्य लंबित गंभीर मामलों के निस्तारण में भी अब तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है.

यह भी पढ़ें- गोरखपुर: 6 साल की बच्ची से दरिंदगी मामले में 16 दिन में उम्रकैद, 'ऑपरेशन कनविक्शन' का असर

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