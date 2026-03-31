ETV Bharat / state

फिरोजाबाद: 2019 के नाबालिग दुष्कर्म केस में 5 दोषियों को सज़ा, प्रमोद और किशन को 20 साल की कैद

फिरोजाबाद: जनपद के थाना नसीरपुर क्षेत्र में वर्ष 2019 में एक नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के सनसनीखेज मामले में अदालत ने पांच आरोपियों को दोषी करार देते हुए सज़ा सुनाई है. यह फैसला 31 मार्च 2026 को पॉक्सो कोर्ट-03 के न्यायाधीश राजीव सिंह ने सुनाया. सरकारी वकील अजमोद सिंह चौहान ने बताया, अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए दोषियों को लंबे कारावास और भारी अर्थदंड से दंडित किया है. इस मामले में मुख्य आरोपी प्रमोद कुमार और किशन को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 43-43 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है.

मानव तस्करी और दुष्कर्म की धाराएं शामिल: अदालत ने इसी मामले में सह-आरोपी प्रेम उर्फ प्रेमवती को भी 20 वर्ष की कैद और 39 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है. इसके अतिरिक्त, घटना में संलिप्त अन्य दो आरोपियों रिंकू और पंकज को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास और 9-9 हजार रुपये के जुर्माने की सजा दी गई है. यह पूरा प्रकरण वर्ष 2019 का है, जब नसीरपुर थाने में पीड़िता के परिजनों ने अपहरण की प्राथमिक शिकायत दर्ज कराई थी. विवेचना के दौरान मामले की परतें खुलने पर इसमें अपहरण और दुष्कर्म के साथ-साथ मानव तस्करी जैसी अत्यंत गंभीर धाराएं भी बढ़ाई गई थीं.

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मजबूत पैरवी: पुलिस ने वैज्ञानिक साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर सभी पांचों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी. अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में पेश किए गए माणों के आधार पर सुनवाई पूरी करते हुए न्यायाधीश ने सभी को दोषी पाया. फिरोजाबाद पुलिस के मीडिया सेल ने जानकारी दी है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चल रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत इस केस की विशेष मॉनिटरिंग की गई थी. पुलिस टीम और मॉनिटरिंग सेल की मजबूत पैरवी के चलते ही 7 साल पुराने इस मामले में आरोपियों को सजा दिलाना संभव हो सका है.