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फिरोजाबाद: धान की थ्रेसिंग मशीन पलटने से हादसा, 14 वर्षीय किशोर की मौत और दो गंभीर रूप से घायल

मशीन के नीचे दबकर दो अन्य किशोर भी हुए गंभीर रूप से घायल. ( Photo Credit: ETV Bharat )

फिरोजाबाद: उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जनपद में धान की थ्रेसिंग करने वाली एक भारी मशीन के अचानक पलट जाने से हादसा हो गया. इस दुर्घटना में मशीन के नीचे दबकर एक 14 वर्षीय किशोर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य किशोर गंभीर रूप से घायल हो गए जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

किशोर के पिता के मुताबिक, गांव के ही कुछ लोग परिवार की अनुमति के बगैर ही बालकों को मजदूरी के लिए अपने साथ लेकर जा रहे थे और रास्ते में ही यह हादसा हो गया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक किशोर के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है.