फिरोजाबाद: धान की थ्रेसिंग मशीन पलटने से हादसा, 14 वर्षीय किशोर की मौत और दो गंभीर रूप से घायल
फिरोजाबाद के फरिहा थाना क्षेत्र में धान की थ्रेसिंग मशीन पलटने से 14 वर्षीय किशोर की मौत हो गई और दो घायल हो गए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 10:08 PM IST
फिरोजाबाद: उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जनपद में धान की थ्रेसिंग करने वाली एक भारी मशीन के अचानक पलट जाने से हादसा हो गया. इस दुर्घटना में मशीन के नीचे दबकर एक 14 वर्षीय किशोर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य किशोर गंभीर रूप से घायल हो गए जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
किशोर के पिता के मुताबिक, गांव के ही कुछ लोग परिवार की अनुमति के बगैर ही बालकों को मजदूरी के लिए अपने साथ लेकर जा रहे थे और रास्ते में ही यह हादसा हो गया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक किशोर के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है.
ग्रामीणों ने रेस्क्यू कर तीनों को बाहर निकाला
यह घटना फिरोजाबाद के फरिहा थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव अहमदपुर मढ़ा की है, जहां खेतों पर ट्रैक्टर से खींचकर ले जाई जा रही धान की थ्रेसिंग मशीन अनियंत्रित होकर अचानक पलट गई और तीनों किशोर उसके नीचे दब गए. हादसे की जानकारी मिलते ही पूरे गांव में सनसनी फैल गई और देखते ही देखते घटनास्थल पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई. मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने तत्काल रेस्क्यू अभियान चलाकर काफी मशक्कत के बाद मशीन के नीचे दबे तीनों किशोरों को बाहर निकाला. हालांकि, तब तक 14 साल के कन्हैया ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था, जबकि गंभीर रूप से घायल अन्य दोनों किशोरों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया.
थानाध्यक्ष ने कहा- तहरीर मिलने पर होगी कार्रवाई
घटना के बाद परिजनों की तरफ से इस पूरे हादसे की जानकारी फरिहा थाना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की विस्तृत जानकारी जुटाई. मृतक कन्हैया के पिता ने पुलिस को बताया कि उनके बेटे को कुछ लोग घर पर बगैर बताए मजदूरी कराने के लिए लेकर जा रहे थे और उसी दौरान यह जानलेवा हादसा पेश आया.
जवान बेटे की असमय मौत की खबर सुनते ही मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया है और घरवालों का रो-रोकर बुरा हाल है. इस पूरे संबंध में थानाध्यक्ष फरिहा पुष्पेंद्र कुमार का कहना है कि मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया गया है और यह पूरा मामला महज एक दुर्घटना प्रतीत हो रहा है, फिर भी परिजनों से तहरीर मिलने पर एफआईआर दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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