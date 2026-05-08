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फिरोजाबाद में जाम होगा खत्म; 72.70 करोड़ के ओवरब्रिज का 62% काम हुआ पूरा, DM ने किया निरीक्षण

फिरोजाबाद: ग्लास कैपिटल ऑफ इंडिया और चूड़ियों के शहर के नाम से मशहूर फिरोजाबाद को जल्द ही जाम की समस्या से बड़ी राहत मिलने वाली है. शहर में सुहाग नगर चौराहे से सुभाष चौक तक 72 करोड़ 70 लाख रुपये की लागत से एक महत्वपूर्ण ओवरब्रिज का निर्माण काम तेजी से चल रहा है. जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने शुक्रवार को मुख्य विकास अधिकारी शत्रोहन वैश्य के साथ निर्माणाधीन सेतु का स्थलीय निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने कार्यदायी संस्था को निर्देश दिए कि निर्माण कार्य को गुणवत्ता के साथ तय समय सीमा के भीतर हर हाल में पूरा किया जाए.

31 मार्च 2027 तक पूरा होगा ओवरब्रिज का काम: निरीक्षण के दौरान सेतु निगम के अधिकारियों ने जिलाधिकारी को बताया कि इस उपरगामी सेतु की कुल लंबाई 1291.69 मीटर है. परियोजना का निर्माण कार्य 30 मार्च 2025 को शुरू किया गया था और इसे 31 मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. वर्तमान में इस पुल का लगभग 62 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है, जो संतोषजनक गति से आगे बढ़ रहा है. इस ओवरब्रिज के बन जाने से फिरोजाबाद के शहरी यातायात को सुगम बनाने में बड़ी मदद मिलेगी और जनता को रोजाना के जाम से मुक्ति मिल जाएगी.

मजदूरों की सुरक्षा को लेकर डीएम ने लगाई फटकार: निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी उस समय बेहद नाराज हुए जब उन्होंने निर्माण स्थल पर मजदूरों को बिना हेलमेट के काम करते हुए देखा. उन्होंने कार्यदायी संस्था को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि विकास कार्यों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण वहां काम कर रहे मजदूरों का जीवन है. डीएम ने निर्देश दिए कि सुरक्षा मानकों के साथ किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और प्रत्येक मजदूर के लिए हेलमेट अनिवार्य होगा. सुरक्षा उपकरणों के बिना कार्य करने वाले ठेकेदारों और संस्थाओं पर भविष्य में सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है.