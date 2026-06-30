फिरोजाबाद में सड़क किनारे सो रहे पिता-पुत्र को बेकाबू ट्रक ने रौंदा; दोनों की मौत, बेटी की हालत गंभीर

फिरोजाबाद में सड़क किनारे सो रहे पिता-पुत्र को बेकाबू ट्रक ने रौंदा; दोनों की मौत, बेटी की हालत गंभीर
शिकोहाबाद थाना क्षेत्र में मैनपुरी रोड पर गांव मोहम्मदपुर माढ़ई के पास मंगलवार तड़के पांच-छह बजे के बीच हुई दुर्घटना.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 30, 2026 at 10:56 AM IST
फिरोजाबाद : शिकोहाबाद थाना क्षेत्र में मैनपुरी रोड पर मोहम्मदपुर माढ़ई गांव में मंगलवार तड़के एक बेकाबू ट्रक ने फुटपाथ के किनारे सो रहे पिता-पुत्र को कुचल दिया. वहीं थोड़ी दूर पर सो रही पुत्री गंभीर रूप से घायल हो गई. हादसे में पिता-पुत्र की मौत हो गई. घायल पुत्री का मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है. पुलिस ने चालक-परिचालक को गिरफ्तार कर लिया है.
हादसा शिकोहाबाद मैनपुरी रोड पर गांव मोहम्मदपुर माढ़ई में मंगलवार तड़के लगभग साढ़े पांच-छह बजे के बीच हुआ. मैनपुरी की तरफ से शिकोहाबाद की तरफ जा रहा ट्रक घर के बाहर सो रहे कासिम, कासिम के बेटे तौकीम, बेटी शिफा को रौंद दिया. घटना से गांव में हड़कंप मच गया. मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने ट्रक चालक को पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी.
दुर्घटना की सूचना मिलने पर क्षेत्रीय पुलिस, सीओ अम्बरीष कुमार, उपजिलाधिकारी गजेन्द्र सिंह मौके पर पहुंचे. आननफानन सभी को एम्बुलेंस से अस्पताल भिजवाया गया. जहां डॉक्टरों ने कासिम और तौकीम को मृत घोषित कर दिया. शिफा उर्फ शहरीन को गंभीर हालत में मेडिकल काॅलेज रेफर कर दिया. वहीं दुर्घटना से आक्रोशित लोगों ने जाम लगाने की कोशिश भी, लेकिन पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने समझा बुझा कर शांत करा दिया.
एसडीएम गजेन्द्र सिंह ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है. सीओ शिकोहाबाद अम्बरीष कुमार का कहना है कि घटना में सड़क किनारे सो रहे पिता-पुत्र की मौत हुई है. ट्रक को कब्जे में ले लिया गया है. चालक-परिचालक भी हिरासत में हैं. मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है.
यह भी पढ़ें : फिरोजाबाद सड़क हादसा: शिकोहाबाद से लौट रहे दो सगे भाइयों की वाहन की टक्कर से मौत
यह भी पढ़ें : फिरोजाबाद में सड़क हादसा; कार डिवाइडर से टकराई, पति-पत्नी और बेटे की मौत