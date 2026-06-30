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फिरोजाबाद में सड़क किनारे सो रहे पिता-पुत्र को बेकाबू ट्रक ने रौंदा; दोनों की मौत, बेटी की हालत गंभीर

फिरोजाबाद में बेकाबू ट्रक ने पिता-पुत्र को रौंदा. ( Photo Credit : ETV Bharat )