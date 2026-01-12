ETV Bharat / state

दर्दभरे 2 घंटे: ट्रेन में बिछड़ी 9 माह की बच्ची, 100 किमी दूर दूसरे स्टेशन पर ऐसे मिली, कौन बना फरिश्ता?

फिरोजाबाद: एक महिला सफर के लिए अपनी 9 माह की बच्ची साथ लिए निकली. ट्रेन पर चढ़ी. इस दौरान कुछ सामान खरीदने के लिए वह ट्रेन से उतरने लगी तो किसी अनजान महिला को उसने ट्रेन में बच्चा सौंप दिया. इस बीच अचानक ट्रेन चल पड़ी और बच्ची दूसरी महिला के साथ चली गई. बच्ची से बिछड़कर महिला तड़पने लगी और जीआरपी से फरियाद की. जीआरपी ने 100 किमी. दूरी अगले स्टेशन पर करीब दो घंटे बाद बच्ची को महिला से मिलवा दिया. करीब दो घंटे मां अपनी बच्ची के लिए बेहद परेशान रही.





कैसे बिछुड़ी बच्ची: राजकीय रेलवे पुलिस टूण्डला थानाध्यक्ष मोनू कुमार आर्य के मुताबिक अलीगढ़ जिले के अकराबाद थाना क्षेत्र के गांव पनेठी निवासी रोजीना खान रविवार रात 9 माह की बेटी आफिया के साथ अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंची. उसके साथ कुछ सामान भी था. इस बीच पूर्वा एक्सप्रेस आ गई. रोजीना ट्रेन में चढ़ने लगी. इस दौरान उसने अपनी बच्ची को ट्रेन में चढ़ने से पहले एक महिला को पकड़ा दिया. वह खुद समान लेने के लिए चली गई. इससे पहले कि वह ट्रेन में चढ़ पाती ट्रेन चल पड़ी.



ऐसे मिली बच्ची: ट्रेन छूट जाने पर बच्ची की मां ने रोना-चिल्लाना शुरू कर दिया, साथ ही प्लेटफार्म पर मौजूद पुलिस के जवानों को मामले की जानकारी दी. अलीगढ़ जीआरपी की तरफ से टूण्डला पुलिस को अवगत कराया गया. बता दें, टूंडला से अलीगढ की दूरी 100 किलोमीटर है. इसके बाद पुलिस ने स्टेशन पर ट्रेन की सघन तलाशी ली. लगभग 2 घंटे के अन्तराल में बच्ची मिली गई.

