ETV Bharat / state

दर्दभरे 2 घंटे: ट्रेन में बिछड़ी 9 माह की बच्ची, 100 किमी दूर दूसरे स्टेशन पर ऐसे मिली, कौन बना फरिश्ता?

ट्रेन छूट जाने पर बिलख-बिलख कर रोई मां, बच्ची के मिलते ही राहत की सांस ली.

Photo Credit; TUNDLA RAILWAY POLICE
महिला के लिए देवदूत बनीं पुलिस, जानिए कैसे गुम हो गई थी बच्ची. (Photo Credit; TUNDLA RAILWAY POLICE)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 12, 2026 at 12:31 PM IST

|

Updated : January 12, 2026 at 12:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

फिरोजाबाद: एक महिला सफर के लिए अपनी 9 माह की बच्ची साथ लिए निकली. ट्रेन पर चढ़ी. इस दौरान कुछ सामान खरीदने के लिए वह ट्रेन से उतरने लगी तो किसी अनजान महिला को उसने ट्रेन में बच्चा सौंप दिया. इस बीच अचानक ट्रेन चल पड़ी और बच्ची दूसरी महिला के साथ चली गई. बच्ची से बिछड़कर महिला तड़पने लगी और जीआरपी से फरियाद की. जीआरपी ने 100 किमी. दूरी अगले स्टेशन पर करीब दो घंटे बाद बच्ची को महिला से मिलवा दिया. करीब दो घंटे मां अपनी बच्ची के लिए बेहद परेशान रही.


कैसे बिछुड़ी बच्ची: राजकीय रेलवे पुलिस टूण्डला थानाध्यक्ष मोनू कुमार आर्य के मुताबिक अलीगढ़ जिले के अकराबाद थाना क्षेत्र के गांव पनेठी निवासी रोजीना खान रविवार रात 9 माह की बेटी आफिया के साथ अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंची. उसके साथ कुछ सामान भी था. इस बीच पूर्वा एक्सप्रेस आ गई. रोजीना ट्रेन में चढ़ने लगी. इस दौरान उसने अपनी बच्ची को ट्रेन में चढ़ने से पहले एक महिला को पकड़ा दिया. वह खुद समान लेने के लिए चली गई. इससे पहले कि वह ट्रेन में चढ़ पाती ट्रेन चल पड़ी.

ऐसे मिली बच्ची: ट्रेन छूट जाने पर बच्ची की मां ने रोना-चिल्लाना शुरू कर दिया, साथ ही प्लेटफार्म पर मौजूद पुलिस के जवानों को मामले की जानकारी दी. अलीगढ़ जीआरपी की तरफ से टूण्डला पुलिस को अवगत कराया गया. बता दें, टूंडला से अलीगढ की दूरी 100 किलोमीटर है. इसके बाद पुलिस ने स्टेशन पर ट्रेन की सघन तलाशी ली. लगभग 2 घंटे के अन्तराल में बच्ची मिली गई.

बच्ची से लिपटकर खूब रोई मां: थानाध्यक्ष कुमार आर्य ने बताया कि गाड़ी के कोच नंबर एस 1 में एक महिला एक बच्ची के साथ बैठी थी. पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो उसने बताया, इस बच्ची को उसे एक महिला ने दिया. थानाध्यक्ष ने बताया कि बच्ची का फोटो भेजकर उसकी पहचान करायी गयी साथ ही महिला को बुलाकर उसकी बेटी को सौंप दिया गया. अपनी बेटी पा कर महिला उससे लिपटकर काफी रोई, साथ ही उसने पुलिस को भी धन्यवाद किया.

यह भी पढ़ें: शराबी की क्रूर करतूत : ढाई साल के मासूम बेटे और गर्भवती पत्नी को उतारा मौत के घाट

Last Updated : January 12, 2026 at 12:37 PM IST

TAGGED:

फिरोजाबाद न्यूज
RAILWAY POLICE CHILD RESCUE
RAILWAY POLICE BABY FOUND SAFELY
TUNDLA RAILWAY POLICE BABY FOUND
TUNDLA RAILWAY POLICE FIND BABY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.