फिरोजाबाद में नीति दुबे बनीं एक दिन की जिलाधिकारी, बोलीं इस दिन को कभी नहीं भूलूंगी
नीति दुबे ने कहा, शिक्षा ही वह सशक्त माध्यम है जिसके बल पर वे जीवन में हर बुलंदी और ऊंचाई को हासिल कर सकती हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 3:57 PM IST
फिरोजाबाद: 'मिशन शक्ति' अभियान के तहत बालिकाओं के सशक्तिकरण, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से फिरोजाबाद में एक विशेष और प्रेरक पहल की गई. इस क्रम में पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय डबरई की कक्षा 8 की मेधावी छात्रा नीति दुबे को एक दिन का डीएम बनाया गया.
जिलाधिकारी का पदभार ग्रहण करने के बाद नीति दुबे ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली को करीब से समझा, जन-सुनवाई में आए फरियादियों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और संबंधित अधिकारियों को तुरंत निस्तारण के निर्देश दिए.
जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि इस पहल का प्राथमिक उद्देश्य ये साबित करना है कि बालिकाओं के अंदर प्रशासनिक और सामाजिक नेतृत्व करने की क्षमता विकसित हो. सही अवसर मिलने पर वे हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकती हैं. उन्होंने बताया कि बालिकाओं को ये संदेश देना है कि शिक्षा ही वह सशक्त माध्यम है जिसके बल पर वे जीवन में हर बुलंदी और ऊंचाई को हासिल कर सकती हैं.
डीएम ने बताया कि ये प्रतीकात्मक कदम नहीं है, बल्कि जिले की तमाम बालिकाओं और छात्राओं के मन में नए सपने गढ़ने और उन्हें पूरा करने का अटूट आत्मविश्वास भरता है.
एक दिन की डीएम बनी नीति दुबे ने कहा, पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय डबरई की छात्रा के रूप में आज का दिन मेरे जीवन का सबसे अविस्मरणीय दिन है. इस अनुभव ने मेरे सपनों को नई दिशा दी है. मैं जिले की सभी बहनों से अपील करती हूं कि वे मन लगाकर पढ़ाई करें, क्योंकि शिक्षा से ही हम आत्मनिर्भर बनकर समाज और देश का नाम रोशन कर सकते हैं.
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