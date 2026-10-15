ETV Bharat / state

फिरोजाबाद में नीति दुबे बनीं एक दिन की जिलाधिकारी, बोलीं इस दिन को कभी नहीं भूलूंगी

नीति दुबे बनी एक दिन की जिलाधिकारी ( Photo Credit; ETV Bharat )

फिरोजाबाद: 'मिशन शक्ति' अभियान के तहत बालिकाओं के सशक्तिकरण, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से फिरोजाबाद में एक विशेष और प्रेरक पहल की गई. इस क्रम में पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय डबरई की कक्षा 8 की मेधावी छात्रा नीति दुबे को एक दिन का डीएम बनाया गया.

जिलाधिकारी का पदभार ग्रहण करने के बाद नीति दुबे ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली को करीब से समझा, जन-सुनवाई में आए फरियादियों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और संबंधित अधिकारियों को तुरंत निस्तारण के निर्देश दिए.