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फिरोजाबाद हादसा: बेकाबू कार की टक्कर से मौत का आंकड़ा बढ़कर 6 हुआ, चार बहनों को एक साथ दी गई विदाई

फिरोजाबाद के छटनपुर गांव में पसरा सन्नाटा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

फिरोजाबाद: उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जनपद में रविवार रात हुए सड़क हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर छह हो गई है. नसीरपुर थाना क्षेत्र के छटनपुर गांव में शरद पूर्णिमा की रात खुशियां अचानक मातम में बदल गईं.

परंपरा के अनुसार गांव की महिलाएं और बच्चियां मंगलगीत गाते हुए बेहद उत्साह के साथ टेसू और झेंझी विसर्जित करने जा रही थीं. इसी दौरान सड़क पार करते समय एक तेज रफ्तार कार ने इन श्रद्धालुओं को बुरी तरह रौंद दिया.

जानकारी देते रिश्तेदार. (Video Credit: ETV Bharat) भागने की कोशिश में कार ने दोबारा ग्रामीणों को मारी टक्कर: हादसे के बाद कार सवारों ने मौके से भागने की कोशिश की, लेकिन इस हड़बड़ाहट में बेकाबू कार ने दोबारा ग्रामीणों को टक्कर मार दी. इस भयानक दुर्घटना में मौके पर ही हरीश (24), बबली (17), आकांक्षा और अंजलि की मौत हो गई. हादसे में 10 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया. बाद में इलाज के दौरान घायल बच्ची गुनगुन और कार में सवार गुलफाम नाम के व्यक्ति ने भी दम तोड़ दिया.