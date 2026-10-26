फिरोजाबाद हादसा: बेकाबू कार की टक्कर से मौत का आंकड़ा बढ़कर 6 हुआ, चार बहनों को एक साथ दी गई विदाई
फिरोजाबाद के नसीरपुर में शरद पूर्णिमा पर टेसू-झेंझी विसर्जन के दौरान कार की टक्कर से मौतों का आंकड़ा 6 हो गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 26, 2026 at 5:53 PM IST
फिरोजाबाद: उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जनपद में रविवार रात हुए सड़क हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर छह हो गई है. नसीरपुर थाना क्षेत्र के छटनपुर गांव में शरद पूर्णिमा की रात खुशियां अचानक मातम में बदल गईं.
परंपरा के अनुसार गांव की महिलाएं और बच्चियां मंगलगीत गाते हुए बेहद उत्साह के साथ टेसू और झेंझी विसर्जित करने जा रही थीं. इसी दौरान सड़क पार करते समय एक तेज रफ्तार कार ने इन श्रद्धालुओं को बुरी तरह रौंद दिया.
भागने की कोशिश में कार ने दोबारा ग्रामीणों को मारी टक्कर: हादसे के बाद कार सवारों ने मौके से भागने की कोशिश की, लेकिन इस हड़बड़ाहट में बेकाबू कार ने दोबारा ग्रामीणों को टक्कर मार दी. इस भयानक दुर्घटना में मौके पर ही हरीश (24), बबली (17), आकांक्षा और अंजलि की मौत हो गई. हादसे में 10 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया. बाद में इलाज के दौरान घायल बच्ची गुनगुन और कार में सवार गुलफाम नाम के व्यक्ति ने भी दम तोड़ दिया.
एक ही घर की चार बहनों की मौत से सूना हुआ आंगन: इस भीषण हादसे में जान गंवाने वाली बच्चियों में आकांक्षा, अंजलि और गुनगुन शिशुपाल की सगी बेटियां थीं, जबकि बबली उनकी चचेरी बहन थी. एक ही परिवार की चार मासूम बेटियों की इस तरह अचानक हुई मौत से पिता शिशुपाल का पूरा घर और आंगन सूना हो गया है. सोमवार की सुबह चारों बहनों के शवों का पोस्टमार्टम कराकर जब गांव लाया गया, तो नम आंखों के साथ उन्हें एक साथ दफन किया गया. पूरे गांव में इतना गहरा मातम छाया हुआ है कि किसी के भी घर में चूल्हा तक नहीं जला है.
पुलिस अधिकारी ने की छह मौतों की पुष्टि: अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अनुज चौधरी ने हादसे में कुल छह लोगों की मौत होने की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि शुरुआती चार शवों का पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है, जबकि इलाज के दौरान दम तोड़ने वाले गुलफाम और गुनगुन के शवों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. उन्होंने यह भी जानकारी दी कि दुर्घटनाग्रस्त कार में चार लोग सवार थे, जिनमें से घायल हुए गुलफाम की अस्पताल में मौत हुई है. पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है और घायलों को बेहतर इलाज मुहैया कराया जा रहा है.
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