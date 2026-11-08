ETV Bharat / state

फिरोजाबाद में महिला की हत्या का खुलासा; तीन आरोपी गिरफ्तार, मकान बंटवारे के विवाद में हुई थी वारदात

पुलिस की शिकंजे में हत्यारोपी. ( Photo Credit : ETV Bharat )

फिरोजाबाद : मकान हड़पने के विवाद में महिला की हत्या गला दबाकर की गई थी. बेटे के आरोपों और महिला का ऑडियो सामने आने के बाद पुलिस ने तीन हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है. इस मामले में बेटे की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया गया था.

मामला 30 अक्टूबर का है. उत्तर कोतवाली क्षेत्र के तिलकनगर में शिल्पी पत्नी जितेंद्र की गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी. महिला का शव घर में ही पड़ा मिला था. प्राथमिक जांच में महिला की मौत की कोई ठोस वजह सामने नहीं आई थी. इस मामले में एक नया मोड़ तब आया जब महिला के बेटे राजा की तरफ से राहुल, प्रमोद, मुन्नू, उर्मिला और सुमन निवासी तिलक नगर कोतवाली उत्तर के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया गया.