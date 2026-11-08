फिरोजाबाद में महिला की हत्या का खुलासा; तीन आरोपी गिरफ्तार, मकान बंटवारे के विवाद में हुई थी वारदात
महिला और आरोपियों के बीच हुए विवाद के समय का ऑडियो सामने आने के बाद पुलिस के शिकंजे में फंसे आरोपी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 8, 2026 at 9:54 AM IST
फिरोजाबाद : मकान हड़पने के विवाद में महिला की हत्या गला दबाकर की गई थी. बेटे के आरोपों और महिला का ऑडियो सामने आने के बाद पुलिस ने तीन हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है. इस मामले में बेटे की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया गया था.
मामला 30 अक्टूबर का है. उत्तर कोतवाली क्षेत्र के तिलकनगर में शिल्पी पत्नी जितेंद्र की गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी. महिला का शव घर में ही पड़ा मिला था. प्राथमिक जांच में महिला की मौत की कोई ठोस वजह सामने नहीं आई थी. इस मामले में एक नया मोड़ तब आया जब महिला के बेटे राजा की तरफ से राहुल, प्रमोद, मुन्नू, उर्मिला और सुमन निवासी तिलक नगर कोतवाली उत्तर के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया गया.
पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपियों का महिला से जमीन की बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था. जिसका मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है. महिला के बेटे ने विवाद के बाबत एक ऑडियो भी सुनाया था. जिसमें महिला कह रही थी कि बेटा मुझे बचा ले, यह लोग मुझे मार डालेंगे. मौत से पहले का वीडियो सामने आने के बाद आरोपियों की शिनाख्त कर तलाश शुरू की गई.
इंस्पेक्टर कोतवाली उत्तर रवि त्यागी ने बताया कि वांछित अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में तीन आरोपी राहुल, प्रमोद, मुन्नू उर्फ योगेश सभी निवासी तिलकनगर को कोटला चुंगी से आगे पीड़ी जैन कॉलेज ग्राउंड के पास से गिरफ्तार किया गया. साक्ष्यों और आरोपियों के कुबूलनामे के बाद सुसंगत धाराओं में केस दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है.
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