फिरोजाबाद में कोठरी में मिले शव का खुलासा; शराब के नशे में गाली-गलौज करने पर की हत्या, एक आरोपी गिरफ्तार

अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि दो आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है.

पुलिस गिरफ्त में आरोपी.
पुलिस गिरफ्त में आरोपी. (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 21, 2025 at 6:15 PM IST

2 Min Read
फिरोजाबाद : जिले में बीती 8 दिसम्बर को एक ग्रामीण की हत्या का पुलिस ने रविवार को खुलासा कर दिया है. पुलिस का दावा है कि गाली देने पर आरोपियों ने ग्रामीण की बेरहमी से हत्या कर शव को एक कोठरी में छिपा दिया था. पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि दो फरार हैं.

अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अनुज चौधरी के मुताबिक, नगला भारा निवासी अमर सिंह ने 8 दिसंबर 2025 को अपने पुत्र प्रेमशंकर उर्फ छुटकू की हत्या की जानकारी दी थी. आरोपियों ने शव को गांव के पास खेतों में बने मंदिर की कोठरी में फेंक दिया था. इस संबंध में थाना एका में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था.

घटना के खुलासे के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण और क्षेत्राधिकारी जसराना के नेतृत्व में थाना एका पर दो विशेष पुलिस टीमों का गठन किया गया. पुलिस टीम ने सीसीटीवी कैमरों, त्रिनेत्र एप, ऑपरेशन पहचान एप और सर्विलांस की मदद से साक्ष्य जुटाते हुए अभियुक्तों की पहचान की. इसी क्रम में 21 दिसंबर 2025 को सुबह 09:40 बजे, मुखबिर की सूचना पर धारू पुल से गोपालपुर की ओर जाने वाली नहर की पटरी से आरोपी क्षेत्रपाल (45) को गिरफ्तार किया गया है.



पूछताछ में हुआ बड़ा खुलासा : गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि मृतक प्रेमशंकर शराब के नशे में नगला भारा और सुजायतपुर के बीच पैदल आने-जाने वाले लोगों को अक्सर गालियां देता था. इसी बात से क्षुब्ध होकर उसने अपने गांव के ही बिजेन्द्र और गजराज के साथ मिलकर प्रेमशंकर के साथ मारपीट की और मफलर से गला कसकर उसकी हत्या कर दी. हत्या के बाद शव को गांव के पास खेतों में बने मंदिर की कोठरी में छिपा दिया गया.

फरार आरोपियों की तलाश जारी : अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना में शामिल अन्य दो आरोपी बिजेन्द्र, गजराज की गिरफ्तारी के लिए संभावित स्थानों पर लगातार दबिश दी जा रही है और जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

