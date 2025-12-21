ETV Bharat / state

फिरोजाबाद में कोठरी में मिले शव का खुलासा; शराब के नशे में गाली-गलौज करने पर की हत्या, एक आरोपी गिरफ्तार

फिरोजाबाद : जिले में बीती 8 दिसम्बर को एक ग्रामीण की हत्या का पुलिस ने रविवार को खुलासा कर दिया है. पुलिस का दावा है कि गाली देने पर आरोपियों ने ग्रामीण की बेरहमी से हत्या कर शव को एक कोठरी में छिपा दिया था. पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि दो फरार हैं.





अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अनुज चौधरी के मुताबिक, नगला भारा निवासी अमर सिंह ने 8 दिसंबर 2025 को अपने पुत्र प्रेमशंकर उर्फ छुटकू की हत्या की जानकारी दी थी. आरोपियों ने शव को गांव के पास खेतों में बने मंदिर की कोठरी में फेंक दिया था. इस संबंध में थाना एका में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था.

घटना के खुलासे के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण और क्षेत्राधिकारी जसराना के नेतृत्व में थाना एका पर दो विशेष पुलिस टीमों का गठन किया गया. पुलिस टीम ने सीसीटीवी कैमरों, त्रिनेत्र एप, ऑपरेशन पहचान एप और सर्विलांस की मदद से साक्ष्य जुटाते हुए अभियुक्तों की पहचान की. इसी क्रम में 21 दिसंबर 2025 को सुबह 09:40 बजे, मुखबिर की सूचना पर धारू पुल से गोपालपुर की ओर जाने वाली नहर की पटरी से आरोपी क्षेत्रपाल (45) को गिरफ्तार किया गया है.