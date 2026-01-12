ETV Bharat / state

फिरोजाबाद की प्रीति ने प्रेमी के साथ मिलकर पति का सिर धड़ से अलग किया; ऐसे खुला राज, तीन गिरफ्तार

प्रीति ने ब्वॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति सौरभ को उतारा मौत के घाट. ( Photo Credit: ETV Bharat )

फिरोजाबाद: यूपी के फिरोजाबाद जिले की प्रीति भी मेरठ की मुस्कान जैसी ही शातिर निकली. प्रीति ने अपने प्रेमी की मदद से अपने ही पति की हत्या कर दी थी और उसके सिर को धड़ से अलग करके बोरवेल में फेंक दिया था. अपर पुलिस अधीक्षक नगर रविशंकर प्रसाद ने बताया कि सौरभ की पत्नी, उसके प्रेमी और एक अन्य अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है. वह इस वारदात में रुपये के लालच में शामिल हुआ था. अपर पुलिस अधीक्षक नगर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रीति और प्रेमी सूरज के नाजायज संबंधों में पति सौरभ रोड़ा बन रहा था. आरोपियों ने उसे रास्ते से हटाने के लिए इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया था. जानकारी देते अपर पुलिस अधीक्षक नगर रविशंकर प्रसाद. (Video Credit: ETV Bharat) 11 जनवरी को मिली थी सिर कटी लाश: अपर पुलिस अधीक्षक नगर रविशंकर प्रसाद ने बताया कि 11 जनवरी को नारखी थाना क्षेत्र के गांव जाखई के समीप पूर्व प्रधान जयवीर की ट्यूबेल की कोठरी से सिर कटी लाश मिली थी. युवक की बेरहमी से हत्या की गई थी. उसके सिर को हत्यारे अपने साथ ले गए थे. शव की शिनाख्त सौरभ के रूप में हुई, जो कि मूल रूप से एटा जनपद के निधौलीकला इलाके का रहने वाला था. जाखई गांव में थी सौरभ की ससुराल: अपर पुलिस अधीक्षक के मुताबिक पिछले तीन-चार साल से फिरोजाबाद जिले के उत्तर कोतवाली इलाके के लक्ष्मी नगर में सौरभ अपनी पत्नी प्रीती, बच्चे और भाई मिथुन के साथ रह रहा था. नारखी थाना क्षेत्र के गांव जाखई में सौरभ की ससुराल थी. एसएसपी सौरभ दीक्षित ने अधीनस्थ अफसरों के साथ मौके का मुआयना किया था और फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य इकट्ठे किये थे.