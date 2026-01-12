ETV Bharat / state

फिरोजाबाद की प्रीति ने प्रेमी के साथ मिलकर पति का सिर धड़ से अलग किया; ऐसे खुला राज, तीन गिरफ्तार

अपर पुलिस अधीक्षक नगर रविशंकर प्रसाद ने बताया, पत्नी ने ही ब्वॉयफ्रेंड और एक दोस्त के साथ मिलकर पति की गला काटकर हत्या की थी.

प्रीति ने ब्वॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति सौरभ को उतारा मौत के घाट. (Photo Credit: ETV Bharat)
फिरोजाबाद: यूपी के फिरोजाबाद जिले की प्रीति भी मेरठ की मुस्कान जैसी ही शातिर निकली. प्रीति ने अपने प्रेमी की मदद से अपने ही पति की हत्या कर दी थी और उसके सिर को धड़ से अलग करके बोरवेल में फेंक दिया था. अपर पुलिस अधीक्षक नगर रविशंकर प्रसाद ने बताया कि सौरभ की पत्नी, उसके प्रेमी और एक अन्य अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है. वह इस वारदात में रुपये के लालच में शामिल हुआ था.

अपर पुलिस अधीक्षक नगर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रीति और प्रेमी सूरज के नाजायज संबंधों में पति सौरभ रोड़ा बन रहा था. आरोपियों ने उसे रास्ते से हटाने के लिए इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया था.

11 जनवरी को मिली थी सिर कटी लाश: अपर पुलिस अधीक्षक नगर रविशंकर प्रसाद ने बताया कि 11 जनवरी को नारखी थाना क्षेत्र के गांव जाखई के समीप पूर्व प्रधान जयवीर की ट्यूबेल की कोठरी से सिर कटी लाश मिली थी. युवक की बेरहमी से हत्या की गई थी. उसके सिर को हत्यारे अपने साथ ले गए थे. शव की शिनाख्त सौरभ के रूप में हुई, जो कि मूल रूप से एटा जनपद के निधौलीकला इलाके का रहने वाला था.

जाखई गांव में थी सौरभ की ससुराल: अपर पुलिस अधीक्षक के मुताबिक पिछले तीन-चार साल से फिरोजाबाद जिले के उत्तर कोतवाली इलाके के लक्ष्मी नगर में सौरभ अपनी पत्नी प्रीती, बच्चे और भाई मिथुन के साथ रह रहा था. नारखी थाना क्षेत्र के गांव जाखई में सौरभ की ससुराल थी. एसएसपी सौरभ दीक्षित ने अधीनस्थ अफसरों के साथ मौके का मुआयना किया था और फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य इकट्ठे किये थे.

भाई की तहरीर पर दर्ज हुई FIR: पुलिस ने सौरभ के भाई मिथुन की तहरीर पर केस दर्ज किया था. भाई मिथुन ने सौरभ के दोस्त सूरज निवासी जाखई पर हत्या का शक जाहिर किया था. पुलिस सूरज की तलाश में थी. सोमवार को पुलिस को जानकारी मिली कि सूरज, अपने साथी सलमान के साथ नगला कूम, गढ़ी श्री राम के पास मौजूद है.

पुलिस की जवाबी फायरिंग में सूरज घायल: पुलिस ने जब उसकी घेराबंदी की ,तो सूरज ने पुलिस पर फायरिंग कर दी. पुलिस की जवाबी फायरिंग में सूरज के पैर में गोली लगी. वहीं सलमान को पुलिस ने दौड़कर गिरफ्तार कर लिया. अपर पुलिस अधीक्षक रविशंकर प्रसाद ने बताया कि पूछताछ के दौरान सौरभ की पत्नी प्रीति के सूरज से नाजायज संबंध थे. सौरभ उसमें बाधक बन रहा था.

सूरज ने बनाया था मर्डर का प्लान: अपर पुलिस अधीक्षक रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सौरभ की पत्नी प्रीति के कहने पर सूरज ने मर्डर का प्लान बनाया था. दोनों ने रुपयों का लालच देकर सलमान को इस प्लान में शामिल कर लिया. प्रीति ने सौरभ को बहाने से जाखई गांव बुलाया. उसे ट्यूबेल की कोठरी पर ले जाकर उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी गयी. सिर को एक बोरवेल में फेंक दिया था.

बोरवेल से बरामद हुआ सौरभ का सिर: अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने कटा हुआ सिर बरामद कर लिया. हत्या के मामले में सौरभ की पत्नी प्रीति को भी अरेस्ट कर लिया गया. अभियुक्तों के कब्जे से अवैध तमंचे, हत्या में इस्तेमाल छुरा भी बरामद किया गया है. तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है.

