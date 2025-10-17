ETV Bharat / state

पिता-पुत्र ने 2 गज जमीन के लिए कर दी थी चचेरे भाई की हत्या; फिरोजाबाद पुलिस ने दोनों को किया गिरफ्तार

फिरोजाबाद पुलिस ने हत्या के मामले में पिता-पुत्र को किया गिरफ्तार. ( Photo Credit; Firozabad Police )