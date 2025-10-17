पिता-पुत्र ने 2 गज जमीन के लिए कर दी थी चचेरे भाई की हत्या; फिरोजाबाद पुलिस ने दोनों को किया गिरफ्तार
Father Son Arrested in Murder: मेढ़ काटने के विवाद में 15 अक्टूबर को गोली मारकर की थी हत्या, पुलिस ने 24 घंटे में किया गिरफ्तार.
Published : October 17, 2025 at 11:44 AM IST
फिरोजाबाद: उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जनपद में 15 अक्टूबर की रात मेढ़ (दो गज जमीन) काटने के विवाद ने पिता-पुत्र ने मिलकर अपने चचेरे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी थी. इस मामले में पुलिस ने आरोपी पिता-पुत्र को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है.
एएसपी शहर रविशंकर प्रसाद के मुताबिक 15 अक्टूबर की रात ग्राम मदावली निवासी धर्मवीर सिंह की सीने में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. हत्या का आरोप धर्मवीर के चचेरे भाई लाल सिंह और उसके बेटे आकाश पर था. इनके बीच खेत की मेढ़ काटने को लेकर विवाद हुआ था, कहासुनी हो गई थी.
आरोप है कि इसी दौरान आरोपित लाल सिंह ने तमंचे से धर्मवीर के सीने में गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस ने मौके से फॉरेंसिक साक्ष्य इकट्ठे किए थे और पुलिस के बड़े अधिकारियों ने भी मौका मुआयना कर मामले की जानकारी की थी.
धर्मवीर के भाई हरवीर सिंह की तहरीर पर थाना टूण्डला में हत्या व आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. पुलिस ने घटना के बाद से ही आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी. पुलिस ने लाल सिंह उर्फ लालता प्रसाद और उसके बेटे आकाश निवासी मदावली थाना टूण्डला, फिरोजाबाद को गिरफ्तार कर लिया.
उन्होंने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित के निर्देश पर चलाए जा रहे वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के अंतर्गत गठित पुलिस टीम ने दोनों आरोपियों को मुखबिर की सूचना पर दबोच लिया. गिरफ्तारी के बाद दोनों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश किया गया.
