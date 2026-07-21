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फिरोजाबाद में 337 जोड़ों की एक साथ बजी शहनाई, सामूहिक विवाह में दिखी गंगा-जमुनी तहजीब

शिकोहाबाद तहसील क्षेत्र के गांव इंदुमई का एक रिजॉर्ट और इस आयोजन में शामिल हुए नेता और अफसर इस गंगा-जमुनी तहजीब के गवाह बने. शासन की शीर्ष प्राथमिकता वाले इस आयोजन में 274 बेटियां हिन्दू परिवार की थीं जिनकी शादी वैदिक रीति रिवाज के साथ हुयी और 63 कन्याओं की शादी मुस्लिम रीति रिवाज के साथ संपन्न हुयी.

फिरोजाबाद: यूपी के फिरोजाबाद जनपद में 337 जोड़ों के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना यादगार बन गयी. गूंजते वेद मंत्रों, संस्कृत के श्लोक और संगीत के मधुर स्वरों के बीच हिंदू जोड़ों ने फेरे लिए तो वहीं दूसरी ओर पवित्र आयतों की तिलावत के साथ निकाह की रस्म पूरी हुई और 337 कन्याओं के हाथ पीले हो गए.

प्रत्येक जोड़े पर खर्च हो रहे 1 लाख रुपये: जनपद के मुख्य विकास अधिकारी शत्रोहन वैश्य ने बताया कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन और जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में प्रशासन द्वारा यह निरंतर प्रयास किया जा रहा है कि गरीब परिवारों को सम्मान और अधिकार मिले, जिसके वह सही मायनों में हकदार है. जिला प्रशासन ने पूरी संवेदनशीलता और आत्मीयता के साथ इन बेटियों के विवाह का आयोजन संपन्न कराया, ताकि उनके जीवन में खुशियों का नया सवेरा आ सके और वह सम्मान पूर्वक अपने नए जीवन की शुरुआत कर सकें. उन्होंने बताया कि इस भव्य आयोजन में 274 हिंदू परिवार की बेटियों का विवाह कराया गया, जबकि 63 मुस्लिम परिवारों की बेटियों का निकाह संपन्न कराया गया. मुख्य विकास अधिकारी शत्रोहन वैश्य ने बताया कि सरकार द्वारा प्रत्येक जोड़े के लिए एक लाख धनराशि की व्यवस्था की गई है.

शिकोहाबाद में वैदिक मंत्रोच्चार और निकाह की आयतों के बीच 337 बेटियों के हाथ पीले. (Photo Credit: ETV Bharat)

दूर हुई गरीब माता-पिता की चिंता: इसमें 64 हजार सीधे कन्या के खाते में जमा किए जाएंगे, जबकि 21 हजार की उपहार सामग्री प्रदान किए जाते हैं, शेष धनराशि कार्यक्रम के आयोजन, भोजन तथा टेंट पंडाल आदि की व्यवस्था में खर्च की जाती हैं. समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य विकास अधिकारी शत्रोहन वैश्य ने कहा कि आज 337 जोड़ों ने दंपति जीवन में प्रवेश किया है इसलिए मैं उनके नवजीवन हेतु उन्हें बधाई देता हूं और मेरी यह उम्मीद है कि नव दंपति अपने जीवन में सद्भाव और सहयोग के साथ जीवन यापन करेंगे. इस मांगलिक अवसर पर टूंडला विधायक प्रेमपाल धनगर ने कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना से उन गरीब माता-पिता की चिंता दूर हुई है जो अपनी बेटियों व बच्चों की शादी के खर्च को लेकर परेशान रहते थे. हमारी सरकार का यह प्रयास है कि गरीब बेटियों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव उपस्थित हो.

सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ संपन्न हुआ समारोह: इस अवसर पर विभिन्न स्कूल की आई हुई बच्चियों ने विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए. इस आयोजन में अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे मोहनलाल गुप्ता, परियोजना निदेशक सुभाष चंद्र त्रिपाठी, उपनिदेशक कृषि सत्येंद्र सिंह, डीसी मनरेगा तूलिका श्रीवास्तव, बीएसए अनिल कुमार, खंड विकास अधिकारी नवीन कुमार आदि उपस्थित रहे.

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