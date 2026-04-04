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फिरोजाबाद: बालू खनन माफिया ने पुलिस बैरियर तोड़कर ट्रैक्टर दौड़ाया, जवान बाल-बाल बचे

फिरोजाबाद: उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार की खनन माफियाओं पर सख्त कार्रवाई के बावजूद अपराधियों के हौसले बुलंद हैं. ताजा मामला फिरोजाबाद जिले का है. यहां अवैध खनन में लगे एक लोडर वाहन ने पुलिस चेकिंग के दौरान रुकने के बजाय रफ्तार और बढ़ा दी. बेखौफ ड्राइवर न केवल पुलिस बैरियर को चकनाचूर करते हुए निकल गया, बल्कि ड्यूटी पर तैनात जवान भी उसकी चपेट में आने से बाल-बाल बच गए. इस वाकये का CCTV फुटेज अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है.

यमुना किनारे रात के अंधेरे में अवैध बालू खनन: मामला जिले के थाना लाइनपार क्षेत्र का है, जिसकी सीमा यमुना नदी से लगती है. नदी की भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाकर खनन माफिया रात के अंधेरे में बड़े पैमाने पर बालू का अवैध कारोबार करते हैं. शुक्रवार की सुबह जब पुलिस ने रेलवे ओवरब्रिज पर बैरियर लगाकर बालू से लदे एक संदिग्ध ट्रैक्टर को रोकने की कोशिश की, तो ड्राइवर ने पुलिसकर्मियों को कुचलने का प्रयास किया. बैरियर ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने कूदकर अपनी जान बचाई, जबकि ट्रैक्टर ड्राइवर बैरियर को तोड़कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया.

CCTV फुटेज से हुई आरोपी खनन माफिया की पहचान: वारदात का जो वीडियो सामने आया है, उसमें साफ देखा जा सकता है कि बालू से लदा ट्रैक्टर कितनी तेजी और खतरनाक अंदाज में बैरियर को टक्कर मारते हुए आगे निकल रहा है. पुलिस ने इस वीडियो को साक्ष्य के तौर पर कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय इनपुट के आधार पर ट्रैक्टर ड्राइवर की शिनाख्त हो गई है. पुलिस के अनुसार, आरोपी की पहचान मोहनलाल निवासी 'बालकराम की ठार' के रूप में हुई है, जो इलाके में अवैध खनन गतिविधियों में संलिप्त बताया जा रहा है.