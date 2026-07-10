ETV Bharat / state

किडनी मरीजों को राहत, फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज से आई खुशखबरी

मरीजों को इलाज में मिलेगी सहूलयित, निजी अस्पतालों की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी.

firozabad medical college receives five dialysis machines
फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज को मिली पांच डायलिसिस मशीन. (etv bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 10, 2026 at 9:56 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

फिरोजाबाद: जिले में स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित मरीजों के लिए एक राहत भरी खबर है. किडनी के मरीजों को इलाज के लिए न तो आगरा और दिल्ली की दौड़ लगानी पड़ेगी और न ही निजी अस्पतालों में इलाज कराकर भारी भरकम पैसा खर्च करने की जरूरत है. फिरोजाबाद के मेडीकल कॉलेज को पांच नई डायलिसिस मशीन मिल गयीं है. इस मेडिकल कॉलेज में डायलिसिस मशीनों की संख्या बढ़कर 25 हो गयी है. फिरोजाबाद का मेडिकल कॉलेज आगरा मंडल का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज बन गया है जहां एचआईवी पीड़ित किडनी मरीजों की भी डायलिसिस हो सकेगी.

स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. योगेश कुमार गोयल ने बताया कि जनपद में आम जनमानस को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं सुलभ कराने के प्रयासों को आज एक और बड़ी कामयाबी मिली है. स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद में किडनी रोगियों को बेहतर, त्वरित और निःशुल्क उपचार प्रदान करने के उद्देश्य से लगातार स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है. इसी जनकल्याणकारी क्रम में सदर विधायक मनीष असीजा ने गुरुवार को स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय के चिकित्सालय परिसर में डायलिसिस विभाग में मुख्य 5 नई अत्याधुनिक डायलिसिस मशीनों का लोकार्पण किया.

प्राचार्य ने बताया इस नए विस्तार के बाद अब फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज के डायलिसिस विभाग में कुल मशीनों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है. फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज में 5 नई डायलिसिस मशीनें लगने से अब गरीब मरीजों को इलाज के लिए आगरा या दिल्ली जैसे बड़े शहरों की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी. 25 मशीनों की इस संयुक्त क्षमता से मरीजों को समय पर विश्वस्तरीय इलाज पूरी तरह निःशुल्क मिलेगा.


मशीनों की संख्या बढ़ने से अब प्रतिदिन डायलिसिस कराने वाले किडनी रोगियों की क्षमता में भारी इजाफा होगा, जिससे स्थानीय और ग्रामीण क्षेत्र के जरूरतमंद मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी.इस मौके पर विधायक मनीष असीजा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक का आभार भी व्यक्त किया.

उन्होंने कहा कि सरकार हर वर्ग के लिए काम कर रही है.उन्होंने बताया कि इन मशीनों काम करने से गरीब लोगों को राहत मिलेगी.उन्होंने कहा कि यह आगरा मंडल का पहला मेडीकल कॉलेज है जहां सीरो प्लस और सीरो माईनस दोनों प्रकार के मरीजों का इलाज हो सकेगा.अब यह मेडीकल आगरा मंडल का पहला अस्पताल है जहां अत्याधुनिक सुविधा है.

ये भी पढ़ेंः योगी सरकार ने 20 IAS अफसरों के किए TRANSFER, आजमगढ़, बलिया व इटावा के CDO भी बदले

TAGGED:

DIALYSIS MACHINES
FIROZABAD NEWS
फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज
फिरोजाबाद न्यूज
FIROZABAD MEDICAL COLLEGE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.