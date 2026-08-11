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कोलकाता से गुड़गांव जा रहे ट्रक में लगी भीषण आग, पुलिस ने बचाई चालक-परिचालक की जान

फिरोजाबाद में टूंडला कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर टोलटैक्स के पास सोमवार रात हुई दुर्घटना.

ट्रक में लगी भीषण आग
ट्रक में लगी भीषण आग (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 11, 2026 at 2:49 PM IST

2 Min Read
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फिरोजाबाद : टूंडला कोतवाली क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर टोलटैक्स के पास सोमवार रात सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराने बक बाद दूसरे ट्रक में भीषण आग लग गई. अग्निकांड में ट्रक का परिचालक गंभीर रूप से घायल हो गया. जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इस दौरान एक ट्रक की केबिन को जेसीबी से तोड़कर फंसे हुए चालक-परिचालक को बाहर निकालना. आग इतनी भयानक थी कि मौके पर पहुंची दमकल को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी.

बताया गया कि टूंडला कोतवाली क्षेत्र में नेशनल हाइवे पर टोलटैक्स के पास सड़क पर राजस्थान नंबर का कंटेनर खड़ा था. इसी दौरान कोलकाता से गुड़गांव जा रहा नागालैंड नंबर का ट्रक आकर भिड़ गया. नागालैंड नंबर वाला ट्रक अजय निवासी प्रतापगढ़ चला रहा था. दोनों में टक्कर के बाद उसमें भीषण आग लग गई. घटना से मौके पर अफरा-तफरी मच गयी. घटना की जानकारी स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस और दमकल विभाग को दी गई.

मुख्य अग्निशमन अधिकारी सत्येंद्र पाण्डेय ने बताया कि आग लगने के बाद ट्रक की केबिन लॉक हो गई थी. जिसे जेसीबी से तोड़कर चालक और परिचालक को सुरक्षित बाहर निकाला गया. हादसे में खड़े ट्रक का परिचालक इब्राहिम (राजस्थान) वह टायर के पास खड़ा था जिससे वह घायल हुआ है. आग लगने की जानकारी मिलने पर टूंडला और फिरोजाबाद से दो फायर टेंडर बुलाकर आग पर काबू पा लिया गया है.



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