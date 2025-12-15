ETV Bharat / state

फिरोजाबाद में दलित से दुष्कर्म का मामला; दोषी को उम्रकैद की सजा, एक लाख रुपये जुर्माना

विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा, अभियुक्त विपिन को फिरोजाबाद की अदालत ने दलित से दुष्कर्म के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई.

Photo Credit: ETV Bharat
जिला एवं सत्र न्यायालय, फिरोजाबाद (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 15, 2025 at 10:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

फिरोजाबाद: जनपद के थाना नगला सिंघी क्षेत्र में वर्ष 2023 में दर्ज दलित से दुष्कर्म के एक मामले में अदालत ने सोमवार को अपना फैसला सुनाया. ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पैरवी की वजह से दोषी को आजीवन कारावास की सजा के साथ एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया.

विपिन को आजीवन कारावास की सजा: पुलिस की सोशल मीडिया सेल और विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया कि मामला नगला सिंघी थाने में रेप और एससीएसटी एक्ट के तहत दर्ज किया गया था. अभियुक्त विपिन उर्फ विपन पुत्र अतिराज उर्फ ददुआ, निवासी ग्राम टीकरी, थाना नगला सिंघी, जनपद फिरोजाबाद को 15 दिसंबर 2025 को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है.

2023 में हुई थी वारदात: 13 अक्टूबर 2023 को दोपहर करीब 2:45 बजे 16 साल की मूक-बधिर लड़की अपने घर से अकेले बकरी चराने के लिए गई थी. शाम करीब 4 बजे पीड़िता के घायल अवस्था में खेत में पड़े होने की सूचना पर परिजन उसे इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर फिरोजाबाद लेकर पहुंचे. मामले में 14 अक्टूबर 2023 को थाना नगला सिंघी पर मुकदमा दर्ज किया गया.

केवल 33 दिन में पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट: विवेचना के दौरान यह बात सामने आयी कि पीड़िता अनुसूचित जाति से तथा अभियुक्त पिछड़ी जाति से संबंधित है. इसके बाद मामले में एससी/एसटी एक्ट की धाराएं भी जोड़ी गईं. तत्कालीन थानाध्यक्ष कृपाल सिंह एवं क्षेत्राधिकारी टूंडला अनिवेश कुमार ने जांच करके साक्ष्य इकट्ठा किये. अभियुक्त को 19 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था. केवल 33 दिन में चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की गई.

कम समय में मिली सजा: अपर पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी टूंडला के नेतृत्व में थाना नगला सिंघी पुलिस टीम, मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन पक्ष ने केस की पैरवी की. सोमवार को अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है. इस मामले में विवेचक क्षेत्राधिकारी टूंडला अनिवेश कुमार, विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र सिंह सोलंकी की विशेष भूमिका रही.

यह भी पढ़ें- हापुड़ में कलेक्शन एजेंट से हथियारबंद बदमाशों ने 85 लाख लूटे, फर्रुखाबाद में कैश पिकअप कर्मचारी को गोली मारकर 7 लाख की लूट

TAGGED:

RAPE WITH DALIT IN FIROZABAD
LIFE IMPRISONMENT FINED RS 1 LAKH
FIROZABAD COURT VERDICT
FIROZABAD MAN CONVICTED FOR RAPE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.