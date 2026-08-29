फिरोजाबाद में दलित युवती की हत्या मामले में पुरुष मित्र गिरफ्तार, दुष्कर्म के बाद दो युवकों ने दिया था वारदात को अंजाम
युवती हरियाणा गुरुग्राम में जॉब करती थी और रक्षाबंधन का त्योहार मनाने फिरोजाबाद आ रही थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 29, 2026 at 8:38 AM IST
फिरोजाबाद : रक्षाबंधन से एक दिन पहले (27 अगस्त) एक युवती की हुई संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है. पुलिस का का दावा है कि युवती की हत्या उसी के परिचित एक युवक ने की थी. युवक ने पहले युवती के साथ दुष्कर्म किया और फिर उसे मौत के घाट उतार दिया. घटनाक्रम में दो युवकों की संलिप्तता उजागर हुई है. पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.
सीओ शिकोहाबाद शेखर सेंगर के मुताबिक 27 अगस्त को थाना शिकोहाबाद पर एक व्यक्ति ने तहरीर दी थी कि उसकी पुत्री गुरुग्राम में नौकरी करती थी. 26 अगस्त की रात में उसने परिजनों को फोन पर बताया था कि वह राहुल पुत्र सीताराम निवासी विजेन्द्र कॉलोनी के साथ है. अगले दिन परिजनों को पुत्री की मृत्यु की सूचना मिली. परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए राहुल व अन्य के खिलाफ तहरीर दी थी. तहरीर के आधार पर थाना शिकोहाबाद हत्या और एससी, एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था.
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आदित्य लांग्हे के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इसी क्रम में शिकोहाबाद पुलिस ने मुखबिर की सूचना परवांछित अभियुक्त नितिन उर्फ राहुल पुत्र गंगा सिंह उर्फ सीताराम निवासी खटुवामई थाना नगला खंगर को छीछामई नहर पुल के पास से गिरफ्तार किया है.
आरोपी नितिन उर्फ राहुल की तलाशी के दौरान युवती का मोबाइल फोन, अभियुक्त का एक अन्य मोबाइल फोन और यौन उत्तेजक दवा की 2 गोलियां बरामद हुई हैं. पुलिस के अनुसार अब तक की विवेचना, साक्ष्य संकलन, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त नितिन उर्फ राहुल द्वारा युवती के साथ जबरदस्ती यौन संबंध बनाना और उसकी हत्या में शामिल होना प्रकाश में आया है.
पूछताछ में राहुल ने एक अन्य साथी अभिषेक का नाम बताया है. दूसरा अभियुक्त अभिषेक पुत्र प्रमोद कुमार निवासी सलेमपुर कर्खा थाना नगला खंगर है. जिसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है. साथ ही युवती की सहेली की भूमिका की भी जांच की जा रही है. गिरफ्तार अभियुक्त को आवश्यक विधिक कार्रवाई के बाद न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जहां से उसे जेल भेज दिया है.
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