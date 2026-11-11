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यूपी का ये थाना बड़ा गुणवान, खूबियां ऐसी कि खट से मिला ISO सर्टिफिकेट



जनपद में पुलिसिंग व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, व्यवस्थित और गुणवत्तापूर्ण बनाने की दिशा में फिरोजाबाद पुलिस ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है. जिले के थाना मक्खनपुर को गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के अंतरराष्ट्रीय मानक ISO 9001:2015 के तहत प्रमाणित किया गया है.



QRO Certification LLP (क्वालिटी रिसर्च ऑर्गनाइजेशन) की ओर से थाना मक्खनपुर की कार्यप्रणाली का स्वतंत्र मूल्यांकन करने के बाद यह प्रमाण पत्र जारी किया गया है.पुलिस मीडिया सेल द्वारा दी गयी जानकारी के मुताबिक यह प्रमाणन 29 अक्टूबर 2026 को जारी हुआ.





सीओ शिकोहाबाद जयविन्द गुप्ता ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आदित्य लांग्हे के निर्देशन में जनपद पुलिस द्वारा थानों की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने और आमजन को गुणवत्तापूर्ण पुलिस सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं.





इसी क्रम में थाना मक्खनपुर की कार्यप्रणाली को निर्धारित गुणवत्ता प्रबंधन मानकों के अनुरूप तैयार किया गया.इसके बाद QRO Certification LLP की ओर से थाने की विभिन्न गतिविधियों और कार्यप्रणाली का मूल्यांकन किया गया. मूल्यांकन में निर्धारित मानकों के अनुरूप कार्यप्रणाली पाए जाने पर थाने को ISO 9001:2015 प्रमाणन प्रदान किया गया.





कानून व्यवस्था से लेकर विवेचना तक की कार्यप्रणाली शामिल

सीओ शिकोहाबाद ने बताया कि इस प्रमाणन के दायरे में थाने की कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को शामिल किया गया है. इनमें थाना क्षेत्र में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखना, चोरी, सड़क दुर्घटना, मारपीट और पारिवारिक विवाद जैसे मामलों में अभियोग पंजीकरण, शिकायतों पर कार्रवाई, मामलों की पूछताछ, विवेचना और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई शामिल हैं. इन सभी गतिविधियों का निर्धारित गुणवत्ता प्रबंधन मानकों के अनुरूप संचालन सुनिश्चित करना प्रमाणन का प्रमुख हिस्सा है. इस प्रयास का उद्देश्य पुलिसिंग व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित बनाना और आमजन को मिलने वाली सेवाओं में पारदर्शिता एवं प्रभावशीलता बढ़ाना है.