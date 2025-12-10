ETV Bharat / state

हरियाणा के मादक पदार्थ के तस्करों पर बड़ी कार्रवाई, 1 करोड़ 60 लाख की संपत्ति फ्रीज

फिरोजाबाद : रसूलपुर थाना पुलिस और एएनटीएफ यूनिट आगरा ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों पर बड़ी कार्रवाई की है. नई दिल्ली सफीमा कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने ड्रग तस्करों की करीब 1 करोड़ 60 लाख रुपये की चल संपत्ति फ्रीज कर दी है. फ्रीज की गई संपत्ति में 5 ट्रक और एक बोलेरो शामिल हैं.



जानकारी देते अपर पुलिस अधीक्षक रविशंकर प्रसाद. (Video Credit : ETV Bharat)



अपर पुलिस अधीक्षक रविशंकर प्रसाद के मुताबिक एसएसपी फिरोजाबाद सौरभ दीक्षित के निर्देशन में कार्रवाई की गई है. घटनाक्रम के अनुसार बीते 1 अगस्त को रसूलपुर पुलिस और एएनटीएफ टीम की संयुक्त कार्रवाई में टाटा ट्रक में छुपाकर ले जाए जा रहे 120 किलो अफीम डोडा पोस्त के साथ दो शातिर तस्करों को आसफाबाद चौराहे से गिरफ्तार किया गया था. तस्करों की पहचान मुसलम खान, असलम खान निवासी डाडका, थाना होडल, जिला पलवल, हरियाणा के रूप में हुई थी. दोनों आरोपी बिहार से हरियाणा तक मादक पदार्थों की तस्करी करते थे.



