हरियाणा के मादक पदार्थ के तस्करों पर बड़ी कार्रवाई, 1 करोड़ 60 लाख की संपत्ति फ्रीज
नई दिल्ली सफीमा कोर्ट के आदेश पर फिरोजाबाद पुलिस और एएनटीएफ यूनिट आगरा ने लिया एक्शन.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 10, 2025 at 8:09 AM IST
फिरोजाबाद : रसूलपुर थाना पुलिस और एएनटीएफ यूनिट आगरा ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों पर बड़ी कार्रवाई की है. नई दिल्ली सफीमा कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने ड्रग तस्करों की करीब 1 करोड़ 60 लाख रुपये की चल संपत्ति फ्रीज कर दी है. फ्रीज की गई संपत्ति में 5 ट्रक और एक बोलेरो शामिल हैं.
अपर पुलिस अधीक्षक रविशंकर प्रसाद के मुताबिक एसएसपी फिरोजाबाद सौरभ दीक्षित के निर्देशन में कार्रवाई की गई है. घटनाक्रम के अनुसार बीते 1 अगस्त को रसूलपुर पुलिस और एएनटीएफ टीम की संयुक्त कार्रवाई में टाटा ट्रक में छुपाकर ले जाए जा रहे 120 किलो अफीम डोडा पोस्त के साथ दो शातिर तस्करों को आसफाबाद चौराहे से गिरफ्तार किया गया था. तस्करों की पहचान मुसलम खान, असलम खान निवासी डाडका, थाना होडल, जिला पलवल, हरियाणा के रूप में हुई थी. दोनों आरोपी बिहार से हरियाणा तक मादक पदार्थों की तस्करी करते थे.
अपर पुलिस अधीक्षक रविशंकर प्रसाद के अनुसार एनडीपीएस एक्ट में दर्ज मुकदमे और दोनों तस्करों की पूछताछ के बाद आरोपियों की तस्करी से अर्जित संपत्तियों का ब्योरा तैयार किया गया था. इसकी रिपोर्ट सफीमा कोर्ट नई दिल्ली में तामील की गई थी. कोर्ट के आदेश के बाद सफीमा (FOP) एवं एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोपियों की 1 करोड़ 60 लाख की संपत्ति को धारा 68 ई/एफ में फ्रीज कर दिया गया है.
