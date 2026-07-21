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फिरोजाबाद एनकाउंटर में मजिस्ट्रेटी जांच का आदेश, पुलिस ने दो बदमाशों को ढेर किया था

फिरोजाबाद : शिकोहाबाद थाना क्षेत्र में बीती 17 जुलाई को पुलिस मुठभेड़ में हुई दो बदमाशों की मौत मामले में मजिस्ट्रेटी जांच का आदेश हुआ है. जिलाधिकारी ने एसडीएम शिकोहाबाद को यह जांच सौंपी है. एसडीएम शिकोहाबाद ने लोगों से अपील की है कि मुठभेड़ की घटना के संबंध में किसी के भी पास कोई साक्ष्य या मौखिक-लिखित है तो 30 जुलाई तक उन्हें दे सकता है.

जिलाधिकारी की ओर से जारी प्रेसनोट के मुताबिक पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार बीती 17 जुलाई को इटावा पुलिस से प्राप्त इनपुट के आधार पर थाना शिकोहाबाद रेलवे स्टेशन व निकटवर्ती क्षेत्रों में वांछित अपराधियों की घेराबंदी की गई थी. इस दौरान पुलिस टीम और अभियुक्तों के मध्य हुई मुठभेड़ में दो अभियुक्त अंकित पुत्र किशन चन्द्र तथा सुमित यादव उर्फ सोनू पुत्र गुलाब सिंह घायल हो गए थे. दोनों को जिला अस्पताल भेजा गया था. जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया था.







इस मुठभेड़ के संबंध में शिकोहाबाद थाने में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम महाराष्ट्र राज्य (2014) मामले में दिए गए दिशा-निर्देशों तथा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मजिस्ट्रियल जांच आदेशित की गई है. जांच प्रक्रिया को दो सप्ताह (14 कार्यदिवस) के भीतर पूर्ण कर विस्तृत जांच आख्या मांगी गई है.





उप जिला मजिस्ट्रेट शिकोहाबाद राजेश कुमार शुक्ला ने बताया कि जिला मजिस्ट्रेट फिरोजाबाद के आदेश के मुताबिक बीती 17 जुलाई को हुई पुलिस मुठभेड़ में मारे गए दो बदमाशों के मृत्यु के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है. इस सम्बन्ध में मृतकों के परिवार का कोई भी सदस्य एवं जन सामान्य से कोई भी व्यक्ति अपना मौखिक अथवा लिखित साक्ष्य 30 जुलाई 2026 तक किसी भी कार्य दिवस में तहसील शिकोहाबाद स्थित उप जिला मजिस्ट्रेट शिकोहाबाद के कार्यालय कक्ष में प्रस्तुत कर सकता है.