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फिरोजाबाद में अब फीता नहीं, उपग्रह आधारित 'रोवर' तकनीक से नपेगी जमीन, थमेंगे जमीनी विवाद

यूपी में जमीनी विवादों का होगा स्थायी समाधान, लेखपालों की मनमानी होगी खत्म!

सैटेलाइट आधारित 'रोवर मशीन' से पैमाइश
सैटेलाइट आधारित 'रोवर मशीन' से पैमाइश (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 4, 2026 at 8:37 PM IST

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फिरोजाबाद: जमीन की पैमाइश के मामले में अब लेखपालों की मनमानी नहीं चलेगी. लेखपाल अब फीता डालकर जमीन नापने की बजाय नई प्रणाली रोवर से जमीन की नापतौल करेंगे. यह तकनीक उपग्रह आधारित है. इस पद्धति से जमीन संबंधित विवादों का भी निस्तारण हो सकेगा.

पारदर्शी तरीके पर जोर: जनपद में राजस्व विभाग की ओर से भूमि सर्वेक्षण एवं सीमांकन कार्यों को अधिक सटीक, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के उद्देश्य से आधुनिक ROVER (GNSS) तकनीक का उपयोग प्रारंभ किया जा रहा है. इस तकनीक के माध्यम से भूमि का वैज्ञानिक एवं उच्च सटीकता वाला सर्वेक्षण किया जाएगा. जिससे राजस्व अभिलेखों की गुणवत्ता में सुधार होगा, और भूमि संबंधी विवादों के त्वरित समाधान में सहायता मिलेगी.

'रोवर' तकनीक से नपेगी जमीन (Video Credit: ETV Bharat)

रोवर तकनीक उपग्रह आधारित आधुनिक सर्वेक्षण प्रणाली है, जिसके माध्यम से भूमि की स्थिति एवं सीमाओं का सेंटीमीटर स्तर तक सटीक निर्धारण संभव है. यह तकनीक पारंपरिक मापन पद्धतियों की तुलना में अधिक विश्वसनीय, पारदर्शी एवं समय की बचत करने वाली है.रोवर पद्धति सेटलाइट आधारित है, जिसमें एक-एक इंच जमीन का सटीक रिकॉर्ड दर्ज होता है. इससे विवादों की गुंजाइश खत्म हो जाएगी- संतोष कुमार शर्मा, जिलाधिकारी

शंका समाधान पर फोकस: इस मापन पद्धति से भूमि संबंधी जो भी नए या पुराने विवाद चल रहे हैं, उनका बहुत शीघ्र और त्रुटिहीन निपटारा संभव हो सकेगा. अक्सर गांव में यह शिकायत रहती है कि, लेखपाल या अमीन ने पैमाइश में पक्षपात किया है. यह पद्धति चूंकि डिजिटल और सेटलाइट आधारित है. इसलिए डिजिटल कोऑर्डिनेट्स बदला नही जा सकता, जिससे किसानों का राजस्व विभाग पर भरोसा बढ़ेगा, साथ ही किसानों को अब अपनी जमीन की नापजोख के लिए महीनों तक सरकारी दफ्तरों या अदालतों के चक्कर नही काटने पड़ेंगे. त्वरित मापन से समय और पैसा दोनों बचेंगे.

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