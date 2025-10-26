ETV Bharat / state

चूड़ियों वाले शहर में श्रीकृष्ण लीला; दीपावली आनंद मेले में दिखी द्वापर युग की झलक

संस्कार भारती संस्था की ओर से आयोजित मेले में मेरठ के कलाकारों ने प्रस्तुति. रक्तबीज और महिषासुर वध लीला का मंचन भी किया गया.

फिरोजाबाद में दीपावली आनंद मेला.
फिरोजाबाद में दीपावली आनंद मेला. (Photo Credit : ETV Bharat)
फिरोजाबाद : चूड़ियों वाले शहर में शनिवार रात को आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला. सामाजिक संस्था संस्कार भारती की ओर से आयोजित दीपावाली आनंद मेले में गोवर्द्धन पूजा की प्रस्तुति में द्वापर युग की झलक देखने को मिली. श्रीकृष्ण लीला मंचन के साथ ही देवी दुर्गा द्वारा रक्तबीज और महिषासुर वध लीला का मंचन भी किया गया. लीलाओं का मंचन मेरठ से आये कलाकारों ने किया.

फिरोजाबाद में दीपावली आनंद मेला. (Video Credit : ETV Bharat)

सामाजिक संस्कार भारती के अध्यक्ष दयाशंकर गुप्ता के अनुसार शहर में हर साल दीपावली मेले आयोजन कराया जाता है. जिसमें धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते है. आयोजन पिछले कई वषों से आयोजित होता आ रहा है. शनिवार रात मेरठ के कलाकारों ने सतयुग और कलियुग तक की कई लीलाओं की प्रस्तुतियां दीं. दीपावली मेले में गिरिराज महाराज की झांकी भी दिखाई गई. रातभर चले इस आयोजन में बड़ी संख्या में लोग और श्रद्धाुल शामिल हुए.

दीपावली आनंद मेले में प्रस्तुति देते कलाकार.
दीपावली आनंद मेले में प्रस्तुति देते कलाकार. (Photo Credit : ETV Bharat)

दयाशंकर गुप्ता ने बताया कि लीला में भगवान कृष्ण द्वारा ब्रजवासियों से इंद्र की बजाय गिरिराज महाराज की पूजा, इंद्र का घमंड चूर करने का मंचन किया गया. इस दौरान कलाकारों ने श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट बिराज रहो.. जैसे गीतों की प्रस्तुति दी. इसके अलावा कलाकारों ने मां दुर्गा और काली मां द्वारा रक्तबीज और महिषासुर वध लीला की प्रस्तुति दी. कलाकारों ने रण में कूद पड़ी महाकाली भजन भी सुनाए. यह मेला भारतीय संस्कृति को जीवित रखने की परंपरा का परिचायक है.

