चूड़ियों वाले शहर में श्रीकृष्ण लीला; दीपावली आनंद मेले में दिखी द्वापर युग की झलक

फिरोजाबाद : चूड़ियों वाले शहर में शनिवार रात को आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला. सामाजिक संस्था संस्कार भारती की ओर से आयोजित दीपावाली आनंद मेले में गोवर्द्धन पूजा की प्रस्तुति में द्वापर युग की झलक देखने को मिली. श्रीकृष्ण लीला मंचन के साथ ही देवी दुर्गा द्वारा रक्तबीज और महिषासुर वध लीला का मंचन भी किया गया. लीलाओं का मंचन मेरठ से आये कलाकारों ने किया.

फिरोजाबाद में दीपावली आनंद मेला. (Video Credit : ETV Bharat)

सामाजिक संस्कार भारती के अध्यक्ष दयाशंकर गुप्ता के अनुसार शहर में हर साल दीपावली मेले आयोजन कराया जाता है. जिसमें धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते है. आयोजन पिछले कई वषों से आयोजित होता आ रहा है. शनिवार रात मेरठ के कलाकारों ने सतयुग और कलियुग तक की कई लीलाओं की प्रस्तुतियां दीं. दीपावली मेले में गिरिराज महाराज की झांकी भी दिखाई गई. रातभर चले इस आयोजन में बड़ी संख्या में लोग और श्रद्धाुल शामिल हुए.