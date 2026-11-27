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फिरोजाबाद: देवकी नंदन ठाकुर की सलाह- अखिलेश की अयोध्या यात्रा को राजनीतिक नजरिए न देखें

देवकी नंदन ठाकुर बोले- भगवान श्रीराम सबके हैं ( Photo Credit; ETV Bharat )

फिरोजाबाद: बृज के मशहूर कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने अखिलेश यादव की अयोध्या यात्रा को राजनीतिक नजरिए से देखने वालों को आड़े हाथ लिया है. वे फिरोजाबाद जनपद के शिकोहाबाद शहर में अपने शिष्य शिव कुमार के धार्मिक आयोजन में शामिल होने आए थे. इस दौरान धीरेन्द्र शास्त्री पर बाबा रामदेव के बयान पर देवकी नंदन ठाकुर ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया.

देवकी नंदन ठाकुर ने अखिलेश की अयोध्या यात्रा का किया स्वागत (Video Credit; ETV Bharat) 'रामलला सबके हैं'

मीडिया से बातचीत में उन्होंने साफ कहा कि भगवान श्रीराम पर किसी एक दल, एक नेता या एक वर्ग का अधिकार नहीं है, राम सबके हैं. इसलिए अखिलेश यादव की अयोध्या यात्रा पर सवाल उठाना ठीक नहीं है. उन्होंने राहुल गांधी को भी सलाह दी कि उन्हें भी अयोध्या में रामलाल के दर्शन के लिए जाना चाहिये. उन्होंने यह भी कहा कि वह तीस साल से भगवान की कथा कह रहे है लेकिन उनकी कथा को किसी ने रोका हो, ऐसी नौबत अभी तक न आई है और न आयेगी. अखिलेश की अयोध्या यात्रा पर बोले ठाकुर