फिरोजाबाद: देवकी नंदन ठाकुर की सलाह- अखिलेश की अयोध्या यात्रा को राजनीतिक नजरिए न देखें
राहुल गांधी को रामलला के दर्शन की नसीहत, बाबा रामदेव पर चुप्पी
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 27, 2026 at 7:51 PM IST
फिरोजाबाद: बृज के मशहूर कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने अखिलेश यादव की अयोध्या यात्रा को राजनीतिक नजरिए से देखने वालों को आड़े हाथ लिया है. वे फिरोजाबाद जनपद के शिकोहाबाद शहर में अपने शिष्य शिव कुमार के धार्मिक आयोजन में शामिल होने आए थे. इस दौरान धीरेन्द्र शास्त्री पर बाबा रामदेव के बयान पर देवकी नंदन ठाकुर ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया.
'रामलला सबके हैं'
मीडिया से बातचीत में उन्होंने साफ कहा कि भगवान श्रीराम पर किसी एक दल, एक नेता या एक वर्ग का अधिकार नहीं है, राम सबके हैं. इसलिए अखिलेश यादव की अयोध्या यात्रा पर सवाल उठाना ठीक नहीं है. उन्होंने राहुल गांधी को भी सलाह दी कि उन्हें भी अयोध्या में रामलाल के दर्शन के लिए जाना चाहिये. उन्होंने यह भी कहा कि वह तीस साल से भगवान की कथा कह रहे है लेकिन उनकी कथा को किसी ने रोका हो, ऐसी नौबत अभी तक न आई है और न आयेगी.
अखिलेश की अयोध्या यात्रा पर बोले ठाकुर
सपा प्रमुख अखिलेश यादव 12 दिसंबर को रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या जा रहे हैं. इसपर कथावाचक ने कहा कि जितने भी सनातनी हैं, उन सबको अयोध्या जाकर राम जी का दर्शन करना चाहिए, मथुरा में भगवान श्रीकृष्ण का दर्शन करना चाहिए और काशी में भगवान भोलेनाथ का दर्शन करना चाहिए. उन्होंने कहा कि वैचारिक और राजनीतिक भावनाएं अपनी जगह हैं. धार्मिग गुरु के नाते वे सिर्फ एक बात कह सकते हैं कि राम जी पर सबका अधिकार है और इसे विवादित नहीं करना चाहिए.
बाबा रामदेव के बयान पर साधी चुप्पी
बाबा रामदेव द्वारा धीरेंद्र शास्त्री की कथाओं पर की गई टिप्पणी पर पूछे गए सवाल पर कथावाचक ने बिना नाम लिए मौन रहने की बात कही .उन्होंने कहा कि स्वामी जी हम सबके सम्मानीय हैं, बड़े हैं. कोई बात उन्होंने कही है, क्यों कही है, इसका उत्तर वही दे सकते हैं. उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ एक बात जानता हूं, किसी भी सनातनी को एक दूसरे सनातनी से विवाद नहीं करना चाहिए. सनातनियों को मिलजुल कर आगे बढ़ना चाहिए और सनातन को आगे बढ़ाना चाहिए. कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु, आयोजक मौजूद रहे.
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