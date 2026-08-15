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फिरोजाबाद में ज्वेलरी शाॅप में हुई लूट का खुलासा, 15 हजार का इनामी एनकाउंटर में गिरफ्तार

एनकाउंटर में गिरफ्तार लूटपाट का आरोपी. ( Photo Credit : ETV Bharat )