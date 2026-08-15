फिरोजाबाद में ज्वेलरी शाॅप में हुई लूट का खुलासा, 15 हजार का इनामी एनकाउंटर में गिरफ्तार
सिरसागंज कस्बे में इटावा रोड स्थित पीपी ज्वैलर्स शोरूम से सोने की चेन लूटने का मामला.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 15, 2026 at 10:20 AM IST
फिरोजाबाद : सिरसागंज कस्बे में इटावा रोड स्थित पीपी ज्वैलर्स शोरूम से सोने की चेन लूटने के मामले का पुलिस ने 20 घंटे में खुलासा कर दिया है. सिरसागंज पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम ने मुठभेड़ के दौरान इटावा निवासी दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. मुठभेड़ के दौरान 15 हजार रुपये के इनामी आरोपी के पैर में गोली लगी है. आरोपियों के पास से लूटी गई सोने की चेन, अवैध तमंचे और कारतूस बरामद हुए हैं.
अपर पुलिस अधीक्षक अनुज चौधरी के मुताबिक घटना बीते 13 अगस्त को दोपहर करीब 2:55 बजे को हुई थी. इटावा रोड स्थित पीपी ज्वैलर्स के संचालक सुजल जैन अपने छोटे भाई उज्जवल जैन के साथ दुकान पर मौजूद थे. इसी दौरान सफेद रंग की बिना नंबर प्लेट वाली कार से दो युवक शोरूम के बाहर पहुंचे थे. एक आरोपी कार में बैठकर निगरानी करता रहा. उसका साथी ग्राहक बनकर शोरूम में दाखिल हुआ. उसने ज्वैलर्स से सोने की चेन दिखाने को कहा. चेन देखने के दौरान आरोपी ने दो चेन अपने गले में पहन लीं और दुकानदार को जान से मारने की धमकी देकर बाहर निकल गया. इसके बाद दोनों आरोपी कार से फरार हो गए.
घटना के बाद ज्वैलर्स सुजल जैन ने बाइक से आरोपियों की कार का पीछा किया, लेकिन आरोपी भाग निकले. सुजल जैन की तहरीर पर थाना सिरसागंज में मुकदमा दर्ज किया गया था. इसके बाद पुलिस टीमों ने घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाले. साथ ही टोल प्लाजा के फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की मदद लेकर कार की पहचान हुई. इसके बाद एक आरोपी ईशू पुत्र वीरभान निवासी ग्राम वेदपुरा, थाना वेदपुरा, जिला इटावा को दिहुली रोड को गिरफ्तार कर लिया गया. पूछताछ में ईशू ने कथित तौर पर अपने साथी अभिषेक पुत्र नरेंद्र कुमार निवासी ग्राम नरहोली, थाना सैफई, जिला इटावा के साथ मिलकर वारदात की बात स्वीकार की.
अपर पुलिस अधीक्षक के मुताबिक 14 अगस्त को उखरेंड कट और भदान रोड के पास पुलिस टीम चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान पुलिस टीम ने संदिग्ध कार को रुकने का इशारा किया, लेकिन आरोपी कार लेकर भदान रोड की ओर भागने लगा. कुछ दूर जाकर कच्चे रास्ते में कार फंस गई. इसके बाद बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में एक गोली बदमाश के पैर में लग गई. इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया. गिरफ्तार आरोपी अभिषेक पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद ने 15 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था.
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