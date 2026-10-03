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फिरोजाबाद में सराफा व्यापारी से लूट का पर्दाफाश: 50 हजार का इनामी हरियाणा से गिरफ्तार, 30 लाख बरामद

50 हजार के इनामी आरोपी भीष्म फौजी को हरियाणा से गिरफ्तार कर अब तक 30 लाख रुपये बरामद किए गए हैं.

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सुलझी शिकोहाबाद लूटकांड की गुत्थी: अब तक 6 आरोपी जा चुके हैं जेल. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 3, 2026 at 10:00 PM IST

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फिरोजाबाद: फिरोजाबाद जनपद के थाना शिकोहाबाद क्षेत्र में सराफा व्यापारी से हुई लूट की वारदात का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है. शिकोहाबाद पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में मामले में लंबे समय से फरार चल रहे 50 हजार रुपये के इनामी आरोपी को हरियाणा से धर दबोचा गया.

पुलिस के अनुसार इस हाई-प्रोफाइल मामले में अब तक हुई अलग-अलग कार्रवाइयों में कुल 30 लाख रुपये नकद बरामद किए जा चुके हैं. इस मामले में छह आरोपियों को पहले ही जेल भेजा जा चुका है.

जानकारी देते अपर पुलिस अधीक्षक जयविन्द गुप्ता. (Video Credit: ETV Bharat)

आंखों में मिर्च झोंककर लूटा था ज्वेलरी का थैला: अपर पुलिस अधीक्षक जयविन्द गुप्ता ने बताया कि 12 जून 2026 को खत्राना मोहल्ला निवासी सराफा व्यापारी हरिओम वर्मा अपनी दुकान बंद कर मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे. जैसे ही वे खत्राना मोहल्ले में डॉ. मोहन के घर के पास पहुंचे, पहले से घात लगाए बैठे बाइक सवार तीन बदमाशों ने उनकी आंखों में मिर्च झोंक दी. बदमाशों ने मोटरसाइकिल पर रखा ज्वेलरी का थैला काटा और लूटकर मौके से फरार हो गए. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आदित्य लांग्हे के निर्देशन में गठित पुलिस टीमों ने मामले की पड़ताल शुरू की.

दिल्ली और शिकोहाबाद पुलिस ने किया गिरफ्तार: जांच के दौरान सामने आया कि गिरोह के तीन आरोपियों सुनील, मुकेश और गुलजार को दिल्ली की कापसहेड़ा पुलिस ने 15 जून 2026 को 11 लाख रुपये नकद के साथ गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद 19/20 जून की रात शिकोहाबाद पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम ने मुठभेड़ के दौरान सुमित शर्मा, नीरज शर्मा और कोशेन्द्र हरसाना को दबोच लिया. इनके पास से 19 लाख रुपये नकद, अवैध असलाह और गाड़ियां बरामद हुईं. दोनों पुलिस टीमों की कार्रवाई से कुल 30 लाख रुपये की लूट की रकम बरामद कर ली गई.

पेट्रोल पंप के पास से घेराबंदी कर दबोचा गया इनामी फौजी: मामले की विवेचना आगे बढ़ने पर हरियाणा के यमुनानगर निवासी भीष्म उर्फ फौजी उर्फ मोटा का नाम सामने आया, जो घटना के बाद से ही लगातार फरार चल रहा था. पुलिस ने उस पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था. मुखबिर से मिली सटीक सूचना पर शिकोहाबाद पुलिस और एसओजी की टीम ने विलासपुर क्षेत्र के सधौरा रोड पर इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के पास घेराबंदी कर भीष्म को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी कर आरोपी को अदालत के आदेश पर जेल भेज दिया है.

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SHIKOHABAD ROBBERY CASE SOLVED
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